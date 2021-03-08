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Прихильники Стерненка вирушили до будинку Зеленського: подробиці акції (фото, відео)

8 березня, 17:55

Ігор Сєров Ігор Сєров

Учасники протесту загрожують зробити акції регулярними

Сьогодні, 8 березня, прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка збираються протестувати під держдачею президента України.

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Як проходить акція 8 березня:

О 16:00 учасники протесту збираються біля метро "Видубичі", звідки вирушать у Кончу-Заспу.

Біля держдачі президента вже стоять автобуси поліції, спецтранспорт, а також, за повідомленнями ЗМІ, сюди наближаються вантажівки з нацгвардійцями.

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Попередня акція на підтримку Стерненка відбулася 27 лютого біля Офісу президентата Офісу генпрокурора. Протест був масовим і мирним. Тільки Офіс генпрокурора закидали петардами і фаєрами, але загалом все пройшло без ексцесів.

Підтримка Стерненка обіцяє проводити акції регулярно, поки засудженого не випустять. Наступна акція пройде вже завтра – 9 березня – на вулиці Госпітальній у Києві, де збираються проводити з'їзд суддів.

Раніше акція відбулася біля ОП 23 лютого. Тоді майже відразу почалися сутичкимітингувальників із правоохоронцями. Протестувальники спочатку кидали в кордон поліції сніжки, потім у хід пішли фаєри, також у бік силовиків розпорошували щось із балончиків і підривали петарди. З двох правоохоронців зірвали шоломи і підпалили їх. Під час заворушень на вулиці Банковій у Києві правоохоронці затримали 24 людини – зібрали їхні пояснювальні й всіх відпустили. У поліції заявили про 27 постраждалих поліцейських і представників Нацгвардії – у більшості опіки очей. Червоний Хрест повідомив про 10 потерпілих під час штурму протестувальників.

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі із часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи із суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

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протести Володимир Зеленський стерненко
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