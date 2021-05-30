Прихильники Стерненко знову під Офісом президента (без дверей) – всі подробиці

Акції анонсовані в понад 10 обласних центрів, але головна акція – в центрі Києва

30 травня о 18:00 прихильники Сергія Стерненка анонсували акцію під Офісом президента. Протест пов'язаний з тим, що 31 травня апеляційний суд розгляне справу Стерненка, в якій він знову може опинитися за гратами.

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Раніше Одеський апеляційний суд відхилив клопотання захисту активіста Сергія Стерненка про відвід суддів, тому і збираються акції – учасники не впевнені в чесності суддів. Нині Стерненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Акції анонсовані в понад 10 обласних центрів, але головна акція – в центрі Києва. Журналісти "Сьогодні" перебувають на місці подій.

Що відбувається під Офісом президента 30 травня:

В урядовому кварталі посилили заходи безпеки – на місці поліція і Нацгвардія.

Під ОП посилили заходи безпеки Відео t.me/ssternenko

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід для Сергія Стерненка і Руслана Демчука, який теж проходив по справі як обвинувачений. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербіча.