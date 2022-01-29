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"Страху до вірусу вже немає": один день із життя лікарів у COVID-відділенні – репортаж (фото)

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Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 09:00
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За словами медиків, працювати з ковідними пацієнтами складно не лише фізично, а й морально.
Як лікують ковід-пацієнтів у лікарнях
Як лікують ковід-пацієнтів у лікарнях / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочалася нова хвиля COVID-19. Кількість хворих щодня зростає, а нові штами ковіду стають дедалі агресивнішими. Вакцинація та інші протиепідемічні заходи можуть захистити від вірусу, проте багато хто й досі скептично до цього ставиться.

Журналісти "Сьогодні" побували у Київській міській лікарні №1 і дізналися, як працюють медики.

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Лікувати ковідних пацієнтів тут розпочали з 2020 року. Наразі у медзакладі перебуває 245 хворих, але ця цифра змінюється майже щодня. За словами лікарів, за день може потрапити до лікарні 30-40 людей, а виписують близько 10-20 осіб.

"На жаль, люди також помирають. Останнім часом помер 1 пацієнт. У реанімації зараз перебуває 15 людей, а до кисню підключені майже всі. Ми лікуємо тяжких хворих. У нас практично немає пацієнтів у стані середньої тяжкості", – розповідає директор Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько.

Лікують лише найтяжчих

З початку епідемії в лікарні приймали всіх пацієнтів. Зараз тут перебувають лише найтяжчі. Більшість пацієнтів – ті, кому 60 років та більше. Також у них супутні захворювання, зокрема цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця.

Фото: Валентина Мартинюк, "Сьогодні"

Робота в режимі нон-стоп

О 9-й ранку заступає нова зміна лікарів. Робота у відділеннях не зупиняється ні на хвилину. Весь час тут рятують життя тих, хто зіткнувся віч-на-віч з COVID-19.

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"Як відбувається обхід? На це можна відповідати півдня. Все залежить від конкретного хворого, адже кожен має специфічні особливості. Наприклад, у одного хворого на цукровий діабет, і ми проговорюємо, як боротися з цими підвищеними цукроми і так з кожним пацієнтом окремо ", – стверджує заввідділення інтенсивної терапії, де надають допомогу COVID-пацієнтам, Максим Яременко.

Фото: Валентина Мартинюк, "Сьогодні"

Пацієнти не розуміють, що відбувається з ними?

Лікарі зізнаються – працювати з ковідними пацієнтами дуже складно морально та фізично.

"30% пацієнтів ми вмовляємо, щоб перевести їх до реанімації. Вони відмовляються не тому, що не хочуть чи бояться. У них не вистачає кисню в крові, а тому вони не розуміють, що відбувається. Вони вважають, що їм добре. Ми вимірюємо сатурацію, а вона низька. Говоримо, що треба їхати в реанімацію, а вони: "Я не поїду, я дуже добре почуваюся". Але насправді стан пацієнта тяжкий і він просто не розуміє, що з ним", – каже Максим Яременко.

Через нестачу кисню в крові не всі пацієнти можуть поводитися адекватно, проте лікар повинен вилікувати пацієнта і всіляко його підтримати.

"У цей момент у людини стан, наче вони сп'яніли. Тобто люди не зовсім розуміють, що відбувається, не зовсім можуть адекватно поводитися, критично можуть до себе не ставитися. Тому в нашій роботі дуже потрібна і психологічна підтримка. З ними необхідно говорити, пояснювати по 10 разів одне й те саме, щоб люди зрозуміли ", – додає заввідділення.

Смерті не уникнути?

Незважаючи на всі зусилля, перемогти COVID-19 не вдається. Смерть своїх пацієнтів лікарі переживають щоразу важче.

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"Морально дуже тяжко працювати. Ти робиш усе і навіть більше для того, щоб урятувати людину, а, на жаль, пацієнт вмирає. Ти зробив усе, що міг, але декого врятувати не вдається ", – каже Максим Яременко.

Фото: Валентина Мартинюк, "Сьогодні"

Втомилися захищати себе?

В Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу. У міській лікарні №1 за останні два тижні побільшало пацієнтів. Медики стверджують, що на людей вплинули новорічні свята, а також те, що вони втомилися від протиепідемічних заходів.

"Минає якийсь час, і вони бачать, що все нормально і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 осіб". Чомусь саме так усі думають ", – каже Олександр Іванько.

Усіх рятуємо однаково

Лікарі попереджають, що новий штам COVID-19 набагато швидше поширюється. Проте, лікують у медустанові всіх пацієнтів однаково і на штам не дивляться.

"Тому що протокол лікування не відрізняється. Ми лікуємо їх відповідно до перебігу хвороби, а не залежно від штаму. Правильно це чи ні? Я не бачив різниці в перебігу захворювання пацієнтів з різними штамами у тяжких станах. Якщо пацієнт має потребу в кисні, то однак йому потрібно дати кисень і не важливо Дельта у нього чи Омікрон ", – стверджує директор лікарні.

Фото: Валентина Мартинюк, "Сьогодні"

Страху до вірусу вже немає

З початку епідемії в Україні з'явилося чимало статей про те, що таке COVID-19 та як можна захиститися від нього. Проте на початку лікарі, як і всі люди, боялися нового вірусу, але продовжували рятувати життя.

"Було дуже страшно. Ми навіть боялися йти додому, коли це все починалося. Тепер це все відійшло на задній план, і зараз цього страху більше немає. Ми пройшли вакцинацію, перевіряємо антитіла, робимо тести. За останній рік у нас у відділенні ніхто не захворів. Страху до вірусу вже немає ", – каже завідувач відділення Максим Яременко.

Тепер у лікарів може виникнути нова небезпека – Flоrona. Це одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19. Перші випадки вже зареєстрували в інших країнах.

В Україні випадків одночасного зараження ще не було, проте вони цілком можуть бути, стверджують медики.

"Одночасно захворіти на грип і ковід цілком можливо. Зараз такий час, якому притаманна захворюваність на грип, і вона може бути. З точки зору шкідливості для організму, як лікар я вважаю, що це небезпечныше, коли одночасно є і грип, і коронавірус. Наслідки такого поєднання можуть бути дуже небезпечними", – додає Олександр Іванько.

Не забувайте себе захищати

Щоб уберегти себе та своїх близьких потрібно не забувати про протиепідемічні заходи, нагадують лікарі.

"Потрібно використовувати всі протиепідемічні заходи, які є для того, щоб не хворіти. Про це вже говорять більше року, але, на жаль, люди розслабляються і не дотримуються цього, а потім самі стають переносниками цих хвороб ", – стверджує директор медустанови.

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