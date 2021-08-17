Дивні інсталяції часів СРСР у Києві: як відреагували у Зеленського

На Банковій назвали маніпуляцією спроби перетворити святкову інсталяцію на зраду

Никифоров прокоментував дивні конструкції на Алеї Небесної сотні. Колаж "Сьогодні"

Встановлені на Алеї Небесної сотні інсталяції до Дня Незалежності не мають відношення до прославляння радянського минулого і ніяк не заважають саморобним меморіалам, встановленим в пам'ять про загиблих Майданівці. Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Реклама

Він назвав маніпуляцією спроби перетворити святкову інсталяцію в "зраду".

"Я не беруся судити доцільність встановлення декорацій саме в тому місці ... Ця ситуація – це наслідок маніпуляцій. Тому що те, що я подивився в ЗМІ, у Facebook, кажуть, що це ностальгія за СРСР, що ми прославляємо автомати з газованою водою по 50 коп. – це ж зовсім не про те. Це декорації для телетрансляції до Дня Незалежності ... Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна ... Зараз ці люди, які намагаються знести конструкцію, вони свідомо акцентують увагу на радянському періоді, ігноруючи всі інше", – сказав Никифоров.

Так зараз виглядає Алея Небесної сотні. Фото: facebook.com/kutiepov

Спікер Банкової пояснив, що це всього лише тимчасові конструкції і після Дня Незалежності їх повинні відразу прибрати.

"Вони не будуть закривати якісь меморіальні конструкції (саморобні меморіали на честь Небесної Сотні. – Ред.). Вони там з'явилися і підуть, не залишивши за собою ні сліду. Біля цих декорацій не передбачалося якихось масових заходів", – додав Никифоров.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно під Офісом президента з'явилася дивна інсталяція. Декоратори встановили ряд міфічних істот прямо біля входу в ОП.

Раніше ми писали, що у Черкаській області відкриють арт-об'єкт "Серце України". Голова Черкаської ОДА розповів, що особливу увагу в проекті приділили питанню інклюзії: "Серце України без бар'єрів".