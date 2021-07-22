Країни Балтії проти "Північного потоку – 2": не потрібно домовлятися за спинами партнерів

Політики Естонії і Литви зробили різкі заяви на адресу США і ФРН. Вони пропонують дати Києву план вступу в НАТО

В Євросоюзі серйозні розбіжності з приводу "Північного потоку - 2" / Фото Reuters, колаж "Сегодня"

Поступово Україна набуває все більше союзників в питанні блокування роботи російського газопроводу "Північний потік – 2". Сьогодні політики двох країн Балтії різко висловилися стосовно запуску трубопроводу.

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За словами депутата парламенту Естонії, домовленість між Байденом і Меркель не їхня особиста справа, оскільки зачіпає інтереси безпеки і інших країн Європи. А глава МЗС Литви сподівається, що у Заходу ще залишилися важелі, щоб домогтися для України вигоди від проекту.

В Естонії вважають угоду критичною помилкою Заходу

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон в декількох твіттах розкритикував угоду між США та Німеччиною по газопроводу "Північний потік 2".

"Запуск не тільки # NordStream2, але і # NordStream2 було, є і буде критичною помилкою Заходу. Це призведе до подальшої мілітаризації (з боку Росії) Балтійського моря, зростання геополітичних апетитів Кремля і подекуди допоможе корумпованим західним лідерам", – написав Міхкельсон на своїй сторінці в Твіттері.

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У наступному своєму твітті естонський політик зазначив, що "загроза пальчиком в бік Росії через Україну слабкіше, ніж гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом 1994 року".

За словами Міхкельсона, він обговорював зі своїми литовськими і латвійськими колегами можливу спільну відповідь на меморандум президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель.

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"Найголовніше, чого не вистачає в меморандумі – це розширення і зміцнення демократичного простору цінностей і союзників. США і Німеччина домовилися між собою про щось, що зачіпає інтереси безпеки союзників", – вважає Міхкельсон.

У Литві пропонують добитися для України максимальної вигоди

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини по "Північному потоку – 2". Він сподівається, що у Заходу ще залишилися важелі, щоб домогтися для України вигоди від проекту. А в якості компенсації було б непогано, на його думку, дати Україні план дій щодо членства в НАТО, який їй був обіцяний 13 років тому на саміті НАТО в Бухаресті.

Про це повідомляє агентство Delfi.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати ... Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території Україна. Замість плану по членству вони отримують Nord Stream 2. Я б сказав, так собі обмін ", – заявив Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі.

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Литовський міністр упевнений, що російський президент Володимир Путін здобув "величезну перемогу", а "за цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну". При цьому саме Берлін бере на себе відповідальність за те, як Москва буде виконувати нову домовленість.

"Ми знаємо, скільки договорів Росія не виконує вже зараз. Той же нафтопровід "Дружба" в Литву "зіпсувався" і все. Точно так же "зіпсується" який-небудь газопровід в Україні", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Про це заявила на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант.

Польща зі свого боку продовжує висловлювати невдоволення угодою США і Німеччини по "Північному потоку – 2", яка відбулася за спиною всіх інших європейських партнерів.