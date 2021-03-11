Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019

Низка країн Євросоюзу знову запроваджує жорсткий карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності на ковід. Який сценарій розглядають у нас?

Рік тому в Україні оголосили карантин, який триває досі. Перший весняний локдаун тривав 2,5 місяця, у січні був другий, тритижневий. Не виключено, що незабаром буде третій локдаун.

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Протягом останніх тижнів захворюваність набирає нових обертів. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть про початок третьої хвилі, причому, вона може бути пов'язана з новим штамом коронавірусу – британським. Цей варіант мутації швидше поширюється. Також смертність від нього ймовірно вища.

COVID-19 знову закриває Європу

Поки недостатньо людей вакциновані проти COVID-19, світ залишається на карантині. Британський штам вірусу тільки посилить необхідність обмеження контактів між людьми, зазначають експерти.

"Це прогнозовано, що вірус мутує, і він набуває нових властивостей. Всі заходи, які до цього впроваджували для зменшення поширення коронавірусу, будуть актуальні. Тобто, проти британського штаму ми можемо застосовувати ті ж заходи: маски, соціальна дистанція і тощо. Такі обмеження зменшують поширення вірусів, що передаються респіраторним шляхом. Незалежно від штаму люди повинні дотримуватися правил", – говорить Тетяна Чумаченко, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

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Через поширення британського варіанту вірусу країни ЄС одна за одною впроваджують нові жорсткі обмеження:

З 8 березня в Угорщині підприємства припинили роботу на два тижні. Лише продуктові магазини, аптеки і АЗС залишаються відкритими. Дитячі садки і початкові школи не працюватимуть до 7 квітня.

підприємства припинили роботу на два тижні. Лише продуктові магазини, аптеки і АЗС залишаються відкритими. Дитячі садки і початкові школи не працюватимуть до 7 квітня. В Ірландії до 5 квітня встановлений найвищий рівень обмежень.

до 5 квітня встановлений найвищий рівень обмежень. До кінця місяця посилені обмеження впроваджуються також у Німеччині . В країні будуть закриті всі непродовольчі магазини, готелі, ресторани та інші заклади. Буде обмежене пересування людей.

. В країні будуть закриті всі непродовольчі магазини, готелі, ресторани та інші заклади. Буде обмежене пересування людей. В Італії діє загальнонаціональна комендантська година з 22:00 до 05:00, а подорожі між 20 регіонами країни заборонені.

діє загальнонаціональна комендантська година з 22:00 до 05:00, а подорожі між 20 регіонами країни заборонені. Чехія з 1 березня через зростання захворюваності закрила дитсадки і школи. У країні заборонене пересування між районами та обов'язковим є масове тестування для працівників фабрик і компаній, які залишаються відкритими. Закриті майже всі установи і заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС та пошти.

з 1 березня через зростання захворюваності закрила дитсадки і школи. У країні заборонене пересування між районами та обов'язковим є масове тестування для працівників фабрик і компаній, які залишаються відкритими. Закриті майже всі установи і заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС та пошти. Нещодавно локдаун оголосили у Фінляндії, до 28 березня. Там закрили ресторани і школи.

до 28 березня. Там закрили ресторани і школи. З 11 березня жорсткі обмеження починають діяти в Естонії. Закривають майже все – від дитячих садків до непродуктових магазинів і спортзалів на місяць. Локдаун довелося запровадити через кризову ситуацію в лікарнях – кількість госпіталізацій зростає швидше, ніж раніше.

А що відбувається в Україні?

В Україні триває зростання захворюваності. Теми зростання досить швидкі – близько 20% на тиждень. Аналогічна динаміка спостерігається у Польщі, Чехії та заголом у Європі, каже Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки.

Але критичної зайнятості ліжок ще немає. Ліжка з киснем зайняті по країні в середньому на 36%. Хоч статистика і показує щоденне зростання, до критичного рівня поки далеко.

"Є шість регіонів, де критична ситуація. Це чотири регіони на "червоному" рівні епіднебезпеки – Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська області. А також Миколаївська і Вінницька. Останні на межі входження до "червоної зони". Зайнятість реанімаційних ліжок – вузьке місце, особливо чутливе до зростання захворюваності. Зараз заповненість в цих областях становить 48%", – розповів Юрій Ганіченко.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Чи допомагає адаптивний карантин? Раніше всіх обмеження встановили у Івано-Франківській області. За три тижні ситуація там почала стабілізуватися за кількістю нових госпіталізацій, зазначає Ганіченко. Ще один хороший знак: скорочення кількості госпіталізацій порівняно з кількістю виписаних хворих. Це говорить про зниження кількості нових хворих.

"Якщо будуть діяти такі обмеження в інших "червоних" регіонах, тоді годі й говорити про локдаун загалом у країні. Тобто, подіяла "червона зона". Однак поки ситуація стабілізується у "червоних зонах" – в інших регіонах захворюваність може зростати. Якщо в інших регіонах вона буде стабільно зростати, то доведеться говорити про тотальний карантин. Поки адаптивність працює. Поки є надія, що буде все працювати і захворюваність локалізується", – прокоментував Юрій Ганіченко.

Коли може бути локдаун в Україні

Вчені не виключають локдауну. А що кажуть чиновники?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав показники, при яких в Україні можуть посилити карантин:

рівень госпіталізації понад 60%

більше 65% зайнятих ліжкомісць, приєднаних до кисню

Реклама зростання госпіталізацій – більше 50% за сім днів.

Якщо в регіоні три дні поспіль два критерії будуть перевищені, то там запровадять максимальні обмеження аж до моменту, поки ситуація не стабілізується.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

А якщо в "червоній зоні" виявляться більш 13 областей, тоді локдаун буде діяти по всій країні. Важкий період з захворюваністю може бути вже у березні або у квітні.

У Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки теж прогнозують ймовірність такого варіанту. Зростання захворюваності сповільнилося у "червоних" регіонах. Але водночас інші регіони показують зростання.

"Загальнонаціональні показники спрямовані на уникнення колапсу, а не на виявлення спалахів. Відповідно в областей спочатку немає запобіжників від зростання захворюваності. Тобто, передбачено реагування, коли 65% ліжок зайнято або коли динаміка дуже велика. Тому зростання буде і надалі, але потім вступатимуть індикатори. Регіони, де ситуація була гіршою, вже стабілізуються – там не буде негативної динаміки, але будуть нові області, де буде негативна динаміка і загалом захворюваність буде зростати. Але це буде контрольоване зростання", – зазначає Юрій Ганіченко.

За показниками МОЗ, останніми днями кількість госпіталізацій вже перевищує "норму" в Києві і в чотирьох областях: у Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

"Поширення інфекції йде в геометричній прогресії. Один випадок в подальшому призводить до ще дво-трьох випадків. Або навіть більше. І далі триває ланцюгова реакція. На жаль, ми не маємо потрібного популяційного імунітету, щоб стримувати поширення збудника. Зростання захворюваності пов'язане з недотриманням людьми правил. Захворюваність буде продовжувати зростати. Якщо ми не будемо дотримуватися протиепідемічних правил, то темпи прискоряться. А при дотриманні їх можна уповільнити поширення інфекції без карантину", – говорить Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлені понад дев'ять тисяч нових випадків COVID-19. Також нагадаємо, в НАН спрогнозували, в яких областях буде найбільше хворих COVID-19.

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