Страшна аварія автобуса з українцями в Румунії: є загиблі (фото)

Рух на кордоні було перекрито – постраждалих забрали медики

ДТП на кордоні з Угорщиною. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні рано вранці на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок сталася трагедія. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

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Про це повідомляє Mukachevo.net.

В колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунській стороні, врізався мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів.

Фото: mukachevo.net

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Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє в дуже важкому стані. Вони доставлені в лікарню в Араді. Рух на кордоні було перекрито.

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В результаті аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.

Фото: mukachevo.net

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Нагадаємо, під Києвом в ДТП загинув молодий патрульний.

Крім того, в Городку Львівської області зіткнулися автомобіль, маршрутка і скутер. 13-річний школяр помер на місці ДТП.