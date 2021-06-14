Страшна аварія автобуса з українцями в Румунії: є загиблі (фото)

ДТП на кордоні з Угорщиною. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні рано вранці на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок сталася трагедія. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.
Про це повідомляє Mukachevo.net.
В колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунській стороні, врізався мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів.
Фото: mukachevo.net
Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє в дуже важкому стані. Вони доставлені в лікарню в Араді. Рух на кордоні було перекрито.
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В результаті аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, під Києвом в ДТП загинув молодий патрульний.
Крім того, в Городку Львівської області зіткнулися автомобіль, маршрутка і скутер. 13-річний школяр помер на місці ДТП.