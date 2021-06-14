Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини України

Страшна аварія автобуса з українцями в Румунії: є загиблі (фото)

14 червня 2021 17:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Рух на кордоні було перекрито – постраждалих забрали медики

ДТП на кордоні з Угорщиною. Фото: колаж "Сьогодні"

ДТП на кордоні з Угорщиною. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні рано вранці на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок сталася трагедія. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

Реклама

Про це повідомляє Mukachevo.net.

В колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунській стороні, врізався мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Реклама

Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє в дуже важкому стані. Вони доставлені в лікарню в Араді. Рух на кордоні було перекрито.

Читайте також: У Києві сталася ДТП з перекиданням – фото

Не пропусти!
Міс збірної Польщі: дівчина з Вінниці співає пісні Щенсному
Марина Лученко - дружина Войцеха Щенсни

В результаті аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Реклама

Нагадаємо, під Києвом в ДТП загинув молодий патрульний.

Крім того, в Городку Львівської області зіткнулися автомобіль, маршрутка і скутер. 13-річний школяр помер на місці ДТП.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею ролика
Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею роликаУкраїна
Був п'яним і помер не відразу: подробиці смерті чоловіка в поїзді Раів-Київ (оновлено)
Був п'яним і помер не відразу: подробиці смерті чоловіка в поїзді Раів-Київ (оновлено)Україна
Долар помітно подешевшав – чи чекати курсу нижче 27 гривень
Долар помітно подешевшав – чи чекати курсу нижче 27 гривеньЕкономіка
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота Росії
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота РосіїВлада
Чи підтримає
Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідьВлада
"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновниківВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти