Страшна ДТП в Сумській області, загинули три людини (фото)

Позашляховик Toyota Highlander врізався у вантажний автомобіль DAF з причіпом – зіткнення закінчилося трагедією

Водій легковика вижив, але знаходиться у важкому стані. Колаж "Сьогодні"

На трасі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка (Сумська область) сталася аварія за участі легковика та вантажівки. В результаті загинули двоє чоловіків і жінка. Про це повідомляє обласна поліція.

ДТП сталася пізно ввечері, близько 23:50. Поліція попередньо встановила, що водій автомобіля Toyota Highlander допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причіпом.

На місці аварії працює поліція. Фото: facebook.com/policesumy

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"Внаслідок зіткнення, три пасажира Toyota Highlander, а саме 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані", – розповіли в поліції.

Вантажівка не сильно постраждала. Фото: facebook.com/policesumy

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Позашляховик понівечило. Фото: facebook.com/policesumy

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