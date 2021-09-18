Страшна ДТП в Сумській області, загинули три людини (фото)

На трасі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка (Сумська область) сталася аварія за участі легковика та вантажівки. В результаті загинули двоє чоловіків і жінка. Про це повідомляє обласна поліція.
ДТП сталася пізно ввечері, близько 23:50. Поліція попередньо встановила, що водій автомобіля Toyota Highlander допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причіпом.
"Внаслідок зіткнення, три пасажира Toyota Highlander, а саме 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані", – розповіли в поліції.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
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