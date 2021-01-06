Страшно розуміти, що це правда: Корбану співчувають у зв'язку із загибеллю сина

У соцмережах масово публікують співчуття політику і бізнесмену Геннадію Корбану в зв'язку зі звістками про загибель його сина.

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Серед тих, хто висловив свою підтримку, ведуча телеканалу "Україна 24" Наташа Влащенко, радник голои МВС Зорян Шкіряк, колишні нардепи Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук, голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков. І багато інших.

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Як повідомлялося, 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура. Квадроцикл із загиблими був виявлений неподалік села Новоолександрівка в річці. У соцмережах повідомляють, що загиблі – син політика Геннадія Корбана Лев Корбан з однокласницею.

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