Страшна ДТП в Миколаївській області: загинули чотири людини

У понеділок, 27 вересня, в Миколаївській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, в тому числі 15-річний підліток. Ще семеро учасників аварії отримали травми.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
ДТП в в Миколаївській області
Інцидент стався близько 19:55 за місцевим часом на автодорозі "Снігурівка – Калинівка" перед селищем Широке, коли мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 11 пасажирами в салоні не розминувся з вантажівкою DAF і КАМАЗом з причепом.
"66-річний водій Mercedes і троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще сім пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – розповіли правоохоронці.
Постраждалих госпіталізували. Водії вантажних автомобілів 62 і 47 років не постраждали.
Обставини ДТП встановлюються, на місці працюють слідчі, медики і рятувальники.
Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: в страшній ДТП в Угорщині загинули українці (фото)
Що говорить поліція
Поліцейські кваліфікували подію за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Її санкція передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Раніше ми також повідомляли
- Під Києвом сталося потрійне ДТП . В результаті аварії постраждали люди.
- У страшному ДТП в Угорщині загинули українці . Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.