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Страшна ДТП в Миколаївській області: загинули чотири людини

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
28 вересня, 03:02
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Водії вантажних автомобілів 62 і 47 років не постраждали
Обставини ДТП встановлюються. Колаж "Сегодня"
Обставини ДТП встановлюються. Колаж "Сегодня"

У понеділок, 27 вересня, в Миколаївській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, в тому числі 15-річний підліток. Ще семеро учасників аварії отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

ДТП в в Миколаївській області

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Інцидент стався близько 19:55 за місцевим часом на автодорозі "Снігурівка – Калинівка" перед селищем Широке, коли мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 11 пасажирами в салоні не розминувся з вантажівкою DAF і КАМАЗом з причепом.

"66-річний водій Mercedes і троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще сім пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – розповіли правоохоронці.

Постраждалих госпіталізували. Водії вантажних автомобілів 62 і 47 років не постраждали.

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Обставини ДТП встановлюються, на місці працюють слідчі, медики і рятувальники.

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Поліцейські кваліфікували подію за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Її санкція передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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