Страшний сон Путіна – армія США на Хрещатику. Як пройшла фінальна репетиція параду (фото, відео)

"Сьогодні" зібрали найяскравіші моменти репетиції параду до Дня Незалежності, у якій брали участь іноземні та українські військові у парадній формі

У Києві 22 серпня пройшла генеральна репетиція параду / колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю відбулася третя, генеральна, репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох сьогоднішня відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі й у ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Ми зібрали найяскравіші кадри сьогоднішньої репетиції.

Марширують, та не так

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Вже 22 серпня найстрашніший сон президента сусідньої країни-окупанта Володимира Путіна став реальністю – Хрещатиком пройшла колона військових зі Сполучених Штатів.

Військові із США на репетиції параду 22 серпня / Фото: Сьогодні

Були також військовослужбовці з Канади. До речі, українські військові просто на репетиції нагородили іноземних військових за участь у параді.

Українці нагородили канадців / Фото: Сьогодні

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Приїхали привітати українців і союзники з Великої Британії та Швеції.

Учасники параду з Великої Британії. / Фото: Сьогодні

Військові зі Швеції / Фото: Сьогодні

Варто зазначити, що марш іноземців відрізняється від українського, вони, наприклад, швидше піднімають руки під час маршування. Ці та інші моменти дивіться на відео "Сьогодні".

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Кореспондент "Сьогодні" поспілкувався з учасником параду із Чехії, який відзначив масштаби запланованого заходу та поскаржився на виснажливу репетицію.

"Мені дуже сподобалося сьогоднішнє тренування. Воно, звичайно, дуже сильно вимотує наших військових. Це дуже довгий процес. Але ми вражені вашою технікою і масштабами кожного вашого підрозділу", – сказав чеський військовослужбовець Девід Новачек.

Чеські військовослужбовці на Хрещатику. / Фото: Сьогодні

Іноземні військові були і в складі святкового оркестру. До речі, на параді пролунає 9-та симфонія Бетховена.

Військовий оркестр чекає на репетицію / Фото: Сьогодні

На параді також була представлена військова техніка союзників України.

Романтика і не тільки

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Щодо українських учасників репетиції параду, то в ній сьогодні знову брали участь курсантки, але вже в парадній формі і не у берцях, як на минулих репетиціях, а в туфлях. Деякі – у тих самих "скандальних" з підборами.

Українські курсантки на генеральній репетиції були на підборах / Фото: Сьогодні

Також відрепетирувала свій марш по Хрещатику колона Військово-морських сил України.

Колона Військово-морських сил України / Фото: Сьогодні

Були на сьогоднішній репетиції і романтичні моменти. Одного з учасників параду зворушливо обіймала дівчина.

Дівчина обіймає одного з учасників параду / Фото: Сьогодні

На жаль, не обійшлося і без неприємностей. Під час шикування за мить до маршу одному з українських військових стало погано – він підняв руку і до нього швидко підбігли і під руки вивели зі строю.

Нагадаємо, святковий парад 24 серпня цього року присвячений 30-річчю незалежності України. У ньому візьмуть участь понад 300 одиниць техніки, а також близько сотні літаків і вертольотів. Вперше пройде піша обслуга кінологів із собаками.

Як пройшли перша і друга репетиції святкового параду до Дня Незалежності України, читайте і дивіться у наших репортажах із Хрещатика.

Ми також писали, що під час однієї з репетицій параду до 30-річчя незалежності України столичний водій навмисно наїхав на патрульного, який перекривав дорогу.

До речі, у Вінниці з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться фестиваль, концерт і Марш захисників.