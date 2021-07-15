Стратегічний пріоритет: Венедіктова з генпрокурором Латвії обговорила питання корупції

Також Венедіктова та Грунскєнє говорили про злочини, що вчинені в умовах збройного конфлікту

Венедіктова в рамках робочого візиту до Вільнюса зустрілась з генпрокурором Литви / Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в рамках робочого візиту до Вільнюса провела зустріч із Генеральним прокурором Литовської Республіки Нідою Грунскєнє. Співбесідники обговорили співпрацю між країнами в питаннях протидії корупції, що є актуальним для обох країн.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розвиток антикорупційних органів і їхньої дієвості наразі наш стратегічний пріоритет. Вже майже рік наша країна очікує на обрання керівника Спеціалізованої актикорупційної прокуратури, який має вивести боротьбу із цим явищем на якісно новий рівень. Додаткові інструменти може дати і обмін досвідом та спільні заходи із литовськими колегами, тому ми завжди готові об’єднувати зусилля", – зазначила Венедіктова.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Також обговорили виявлення та повернення незаконно привласнених активів та злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту.

Фото: Офіс Генпрокурора

"Наразі в Литві заблокована частина коштів колишнього прем’єр-міністра України. Для нас принципово докласти всіх зусиль, щоб вкрадене в нашої держави було їй повернуте. Ми готові до координації дій на міжнародному рівні, щоби свого часу приховані за кордоном мільйони, повернулись в Україну", – сказала генпрокурор.

Реклама Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 1 липня, генпрокурор України Ірина Венедіктова і генпрокурор Естонії Андрес Пармас підписали меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора і Державною прокуратурою Естонської Республіки.