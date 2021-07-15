Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини України

Стратегічний пріоритет: Венедіктова з генпрокурором Латвії обговорила питання корупції

15 липня 2021 21:21

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Також Венедіктова та Грунскєнє говорили про злочини, що вчинені в умовах збройного конфлікту

Венедіктова в рамках робочого візиту до Вільнюса зустрілась з генпрокурором Литви / Фото: колаж "Сьогодні"

Венедіктова в рамках робочого візиту до Вільнюса зустрілась з генпрокурором Литви / Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в рамках робочого візиту до Вільнюса провела зустріч із Генеральним прокурором Литовської Республіки Нідою Грунскєнє. Співбесідники обговорили співпрацю між країнами в питаннях протидії корупції, що є актуальним для обох країн.

Реклама

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розвиток антикорупційних органів і їхньої дієвості наразі наш стратегічний пріоритет. Вже майже рік наша країна очікує на обрання керівника Спеціалізованої актикорупційної прокуратури, який має вивести боротьбу із цим явищем на якісно новий рівень. Додаткові інструменти може дати і обмін досвідом та спільні заходи із литовськими колегами, тому ми завжди готові об’єднувати зусилля", – зазначила Венедіктова.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Реклама

Також обговорили виявлення та повернення незаконно привласнених активів та злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Не пропусти!
В тренді
Усі говорять. Смерть водія тролейбуса прямо на маршруті і відставка Авакова – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Аваков більше не голова МВС/Фото: колаж "Сьогодні"

"Наразі в Литві заблокована частина коштів колишнього прем’єр-міністра України. Для нас принципово докласти всіх зусиль, щоб вкрадене в нашої держави було їй повернуте. Ми готові до координації дій на міжнародному рівні, щоби свого часу приховані за кордоном мільйони, повернулись в Україну", – сказала генпрокурор.

Фото: Офіс Генпрокурора
Реклама

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 1 липня, генпрокурор України Ірина Венедіктова і генпрокурор Естонії Андрес Пармас підписали меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора і Державною прокуратурою Естонської Республіки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна
В одному абзаці. Все, що потрібно знати про відставку Авакова
В одному абзаці. Все, що потрібно знати про відставку АваковаУкраїна
Карантин закінчився? Чому боржники з комуналки стали отримувати квитанції зі
Карантин закінчився? Чому боржники з комуналки стали отримувати квитанції зі "штрафами"Економіка
Ексглава ОП Богдан вульгарно пожартував про відставку Авакова і його
Ексглава ОП Богдан вульгарно пожартував про відставку Авакова і його "Честь маю"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти