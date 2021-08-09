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Стрільби Javelin і обід в їдальні: Зеленський побував на "Широкому Лані" (фото, відео)

9 серпня 2021 17:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На полігоні зведено нове військове містечко за стандартами НАТО, а стріляли там з американської зброї і літали турецькі безпілотники

Зеленський побував у військових. Колаж "Сьогодні"

Зеленський побував у військових. Колаж "Сьогодні"

Поки у Києві тренуються резервісти тероборони, на півдні проходять масштабні навчання ЗСУ, які відвідав президент Володимир Зеленський. Він приїхав на полігон "Широкий Лан" у Миколаївській області та подивився військові маневри.

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Про це повідомили в ОПУ.

Підрозділи протиповітряної оборони показали президенту, як відбивають напад противника з повітря, а армійська авіація підтримала наземні сили і забезпечила висадку десанту. У маневрах були задіяні винищувачі, штурмовики, безпілотники (зокрема, турецькі Bayraktar TB2). Військові також відстрілялися з ракетних комплексів і артилерії.

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Бійці ЗСУ успішно провели стрільби з протитанкових ракетних комплексів Javelin, "Стугна", "Корсар" по броньованих об'єктах "противника", а одна з механізованих бригад показала, як звільняє населений пункт від диверсантів.

У справі Javelin. Фото: president.gov.ua

Після цього Зеленський оглянув нове військове містечко на "Широкому Лані", яке побудоване за стандартами НАТО і розраховане на 2500 осіб. Він побував у казармі, на спортмайданчику, в їдальні і навіть пообідав з солдатами.

Військове містечко на "ШирЛані". Фото: president.gov.ua

Військові навчання в Україні

  • Україна продовжує низку військових навчань. На початку липня закінчилися навчання Sea Breeze, а наприкінці місяця проходили маневри "Три мечі-2021" за участі військових Польщі, Литви та США.
  • Також українські військові регулярно проводять навчання поблизу окупованого Криму, причому з важким озброєнням на кшталт "Смерчів" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У".
  • Україна готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого щороку зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія сьогодні почала великі навчання у Криму і поблизу кордонів України. Росіяни задіють велику кількість авіації і кораблів, у тому числі Чорноморський флот поблизу України.

А нещодавно Росія перекинула до Білорусі війська поблизу України. Російські військові прибули до Бреста, який знаходиться відносно неподалік українського кордону і дуже близько до Польщі.

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