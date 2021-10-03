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Стріляли із забороненої зброї і поранили військового ЗСУ: окупанти на Донбасі 11 разів порушили "тишу"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
3 жовтня, 07:15
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Станом на 7:00 ранку 3 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За 2 жовтня окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, узгоджений Тристоронньою контактною групою, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінського домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

  • Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Мар'янки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм.
  • В бік станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
  • Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.
  • У районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Позиції наших захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
  • У напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське і Новолуганське.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно Орлана-10, з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.

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1 жовтня російські найманці з мінометів били по домівках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів і відзвітувала про стан цивільних.

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30 вересня в результаті обстрілів окупантів один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще один – вогнепальне поранення.

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