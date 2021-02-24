Будівельний альянс провів чергове засідання Вищої Ради експертних організацій галузі

Учасники засідання підбили підсумки в роботі за 2020 рік та обмінялися думками щодо майбутнього галузі

23 лютого в готелі InterContinental Kyiv за ініціативи Національного експертно-будівельного альянсу України пройшло чергове засідання Вищої Ради експертних організацій у сфері будівництва.

До нього долучилися представники експертних організацій, які відповідають критеріям, встановленим наказом Мінрегіону і можуть проводити експертизу проєктів будівництва, народні депутати; представники громадських організацій у сфері будівництва та архітектури тощо.

За словами президента НЕБАУ Віктора Лещинського, учасники засідання підбили підсумки роботи за 2020 рік та обмінялися думками щодо майбутнього галузі. А також запланували напрямки діяльності на поточний рік.

"Рік був насиченим на події. Ми провели величезну роботу із діджиталізації експертної спільноти. Кілька місяців тому отримали перший експертний звіт у цифровому форматі, що мінімізує затрати часу та унеможливлює його підробку. Загалом же, експертна спільнота почала потроху брати участь у саморегулюванні ринку. І це дуже важливо, оскільки за останні роки з’явилася чимала кількість експертних організацій. Конкуруючи між собою, деякі маневрують та недобросовісно виконують свої обов’язки. І на це потрібно впливати",- говорить він.

Такої ж думки про саморегулювання ринку і голова правління ВГО "Асоціація експертів будівельної галузі" Ігор Власенко.

"Вважаю, що експертні організації мають особисто боротися за те, щоб утримати свою марку. Оскільки зустрічаються такі організації, які дискредитують ринок. Тому правила в роботі мають бути для всіх рівні", - додав експерт.

Президент НЕБАУ підкреслив, що саме Вища рада експертів намагається об’єднатися для поліпшення якості роботи експертизи, економії бюджетних коштів та покращення самої якості будівництва.

"Експертне середовище має стати потужним рупором для того, аби країна та замовник отримували якісний продукт. Тож працюємо для цього, вносячи зміни і у законодавче поле", - зауважив Віктор Лещинський.

На засіданні приділили увагу і питанням впровадження інформаційних технологій у будівництві, грантових можливостей співпраці з ЄС та ЄБРР, підняття критеріїв експертних організацій та роботи на ринку, практиці закупівель інтелектуальних послуг у будівництві.

У кінці зустрічі Альянс підписав два меморандуми про співпрацю із ГО "Разом проти корупції" та FIABCI Ukraine.

Юрій Іванов

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