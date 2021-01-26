Русский
$ 28,17
34,23
  1. Новини України

Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку

26 січня, 14:51

Віталій Семченко Віталій Семченко

Раніше професорка назвала Україну "онкохворою американською колонією"

Студентка магістратури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про відрахування через антиукраїнські меседжі її викладачки Євгенії Більченко.

Реклама

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами дівчини, у такий спосіб вона вирішила відповісти на повну відсутність реакції керівництва на випади професорки проти української мови.

"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом", – написала вона.

Прошковська зазначила, що її викладачка "публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилепіним, виступає на телеканалах "ДНР", Клименка і російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують".

Реклама

Студентка також додала, що Більченко системно "промиває мізки" молоді, в якої викладає – не тільки в аудиторіях, а й у лекціях, які публікує на YouTube.

В тренді
Україна повинна терміново від'єднатися від загальної енергосистеми з Білоруссю і РФ – Вітренко

"Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитися далі у Євгенії Більченко і в університеті, який порочить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі", – написала Прошковська.

Що відбувається?

Професорка Євгенія Більченко в Facebook звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

Вона також назвала себе "представницею російської цивілізації", а закон про українську мову – "черговим набряклим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії".

Цікаво, що її ім'я не вперше спливає в Мережі – кілька років тому Більченко заявила, що розчарувалася в Революції гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

українська мова скандал Драгоманова університети
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днямиФінанси
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через "не таку" маскуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти