Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку

Студентка магістратури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про відрахування через антиукраїнські меседжі її викладачки Євгенії Більченко.

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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами дівчини, у такий спосіб вона вирішила відповісти на повну відсутність реакції керівництва на випади професорки проти української мови.

"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом", – написала вона.

Прошковська зазначила, що її викладачка "публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилепіним, виступає на телеканалах "ДНР", Клименка і російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують".

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Студентка також додала, що Більченко системно "промиває мізки" молоді, в якої викладає – не тільки в аудиторіях, а й у лекціях, які публікує на YouTube.

"Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитися далі у Євгенії Більченко і в університеті, який порочить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі", – написала Прошковська.

Що відбувається?

Професорка Євгенія Більченко в Facebook звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

Вона також назвала себе "представницею російської цивілізації", а закон про українську мову – "черговим набряклим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії".

Цікаво, що її ім'я не вперше спливає в Мережі – кілька років тому Більченко заявила, що розчарувалася в Революції гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

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