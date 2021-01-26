Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку

Студентка магістратури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про відрахування через антиукраїнські меседжі її викладачки Євгенії Більченко.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами дівчини, у такий спосіб вона вирішила відповісти на повну відсутність реакції керівництва на випади професорки проти української мови.
"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом", – написала вона.
Прошковська зазначила, що її викладачка "публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилепіним, виступає на телеканалах "ДНР", Клименка і російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують".
Студентка також додала, що Більченко системно "промиває мізки" молоді, в якої викладає – не тільки в аудиторіях, а й у лекціях, які публікує на YouTube.
"Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитися далі у Євгенії Більченко і в університеті, який порочить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі", – написала Прошковська.
Що відбувається?
Професорка Євгенія Більченко в Facebook звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.
Вона також назвала себе "представницею російської цивілізації", а закон про українську мову – "черговим набряклим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії".
Цікаво, що її ім'я не вперше спливає в Мережі – кілька років тому Більченко заявила, що розчарувалася в Революції гідності, а на Донбасі немає російських найманців.
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