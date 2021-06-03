Студенти з Алжиру використовували навчання в українському виші для міграції в ЄС (фото)

Міграційна служба скасувала їх посвідки на проживання в Україні – семеро іноземців повинні покинути територію України

У Києві викрили сімох іноземців, які прибули в Україну з Алжиру, нібито, на навчання в одному з вишів. Насправді ж вони хотіли незаконно потрапити з України в Євросоюз.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, що чотирьох з виявлених псевдостудентів раніше затримували за порушення українсько-румунського кордону. Наразі їх помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців.

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"Щодо них співробітниками Держприкордонслужби було прийняте рішення про примусове повернення додому із забороною в’їзду в Україну, а Міграційною службою було скасовано посвідки на проживання в Україні. Вони мали покинути межі нашої країни до 1 червня, але не зробили цього", - йдеться в повідомленні.

Відносно ще трьох інших фігурантів представники Департаменту міграційної поліції підготували подання на скасовування посвідок на тимчасове проживання в Україні. Вони повинні будуть покинути Україну.

Наразі тривають слідчі дії.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилася електронна платформа для набору іноземних студентів до українських вищих навчальних закладів. Е-платформа дозволить іноземному абітурієнту створити власний електронний кабінет