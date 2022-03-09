Соромно: мешканець Дніпра спалив та розтоптав паспорт Росії

У Дніпрі 52-річний уродженець Росії спалив та розтоптав паспорт РФ через категоричну незгоду з діями країни-окупанта, йдеться у сюжеті телеканалу "Україна 24".
До України чоловік із родиною переїхали з республіки Комі ще у 1996 році. Тоді, через хворобу дитини лікарі порадили змінити північний клімат, а в Дніпрі саме були родичі.
З того часу чоловік проживав і працював в Україні та запевняє – ніколи не відчував, що його хтось притискає. Нині ж відчуває сором перед дітьми та онучкою за країну-агресора і не хоче бути її громадянином. Якби не російський документ – уже б пішов до ЗСУ чи тероборони. Тепер планує отримати паспорт України.
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"Я не думав, що та влада, яка зараз у Росії, вчинить так з усім світом. Це ненормальний маразматик – ви бачите, що він творить. Якби взяли до Збройних Сил України чи тероборони – я б пішов із задоволенням", — розповів Василь Василішин.
Дніпрянин заявив, що не хоче бути громадянином РФ.
"Я не хочу бути громадянином цієї країни-агресора, яка бомбардує мирні міста, вбиває мирних людей, яка бомбардує лікарні. У мене слів немає — це ненормальні люди. Путін – це велике х**ло. А російський корабель – йде він нах*й. Слава Україні!", — сказав він.
Війна в Україні 9 березня
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