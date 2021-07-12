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Суд заарештував генерала Павловського, але він може вийти за півмільярда

12 липня 2021 14:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сам підозрюваний в розкраданнях в оборонці в шоці від суми застави, яку призначив суд – буде подавати апеляцію

Генерал Ігор Павловський. Колаж "Сьогодні"

Генерал Ігор Павловський. Колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського, але з можливістю внести заставу в кілька сотень мільйонів гривень. Його підозрюють в розкраданнях в оборонній сфері.

Про це повідомляє BBC Україна.

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Варто відзначити, що запобіжний захід Павловському обирали весь минулий тиждень, і кожен день засідання переносили. Але сьогодні рішення було прийнято: арешт строком на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 500 мільйонів гривень.

Сам Павловський заявив журналістам, що у нього немає таких грошей, щоб вийти на свободу, і буде подавати апеляцію на рішення Печерського суду.

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Як відомо, слідство дійшло висновку, що Павловський і ексдиректор департаменту Міноборони Андрій Араптанов у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським у 2017 році організували закупівлю за державним оборонним замовленням вантажних автомобілів для армії за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом. Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія "Богдан Моторс", за версією слідства, афільована з Гладковським. Тож держава незаконно переплатила цій компанії 17,44 млн грн.

Тепер досудове розслідування у справі завершено – 2 липня обвинувальний акт був спрямований до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.

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Також Павловський фігурує ще в одній корупційній справі. 11 жовтня 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони і директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у розтраті понад 149 млн грн держкоштів на закупівлі пального.

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