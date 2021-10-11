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Суд обрав запобіжний захід меру Одеси Трухановому

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 жовтня, 14:06
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Орган досудового розслідування підозрював 16 громадян в нанесенні збитку територіальній громаді Одеси, в тому числі і Геннадія Труханова
Скандальному меру Одеси сьогодні обрали запобіжний захід
Скандальному меру Одеси сьогодні обрали запобіжний захід / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищий антикорупційний суд сьогодні обрав міру запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Трухановому у справі про незаконне заволодіння землею в місті. Суд його відпустив під 30 млн застави. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров, який стежив за розвитком справи.

Спершу в залі суду пройшли судові дебати, а потім суддя виніс рішення.

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Раніше прокуратура просила арешт на 60 днів або заставу в 120 млн. У результаті йому винесли запобіжний захід – більш 30 млн застави та особисте зобов'язання не виїжджати з території України.

Сам Труханів сказав, що йому не зовсім зрозуміло рішення суду в тому плані, що буде, якщо він не внесе заставу. Таких грошей у нього немає.

"В утримання під вартою суд відмовив", – сказав нам Труханов.

Відзначимо, що в п'ятницю, 8 жовтня, міський голова Одеси Геннадій Труханов виступив в суді. Він розповів, що на його думку, справа проти нього – це політичне переслідування.

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Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації в змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

Загальний розмір збитку по цих епізодах, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень .

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Раніше ми писали:

  • Хто такий "відомий одесит", про якого генпрокурор згадала в коментарі при оголошенні підозри Труханову. "Сьогодні" для цього зв'язалося з правоохоронцями.
  • Також можливим підозрюваним став перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.

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