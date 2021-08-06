Захопника Кабміну Прохнича взяли під арешт

Володимир Прохнич на суді. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Володимиру Прохничу, який прийшов в будівлю Кабміну з бойовою гранатою.

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Як передає кореспондент "Сьогодні" із залу суду, Прохнича взяли під арешт на 60 днів . Він буде перебувати під вартою до 27 вересня.

На засіданні товариші і бойові побратими колишнього атовця просили взяти його на поруки. Серед них був і колишній комбат "Айдара", екс-нардеп Сергій Мельничук. Також в групі підтримки цивільна дружина затриманого – Алла Литвиненко.

Прохнич спілкується з цивільною дружиною Аллою. Фото Влад Гарнаев, "Сьогодні"

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До суду до учасника АТО навіть прийшов священик, попросив не переживати, сказав, що все буде добре.

На суд прийшов священик. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Прохничу раніше повідомили про підозру за трьома статтями: ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Відзначимо, що чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Захисник Прохнича Тарас Безпалий повідомив, що його підзахисний визнав свою провину.

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Суд над Прохничем. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

За що судять Прохнича

Вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

Друг захопника Кабміну, капелан Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук розповів "Сьогодні", що Прохнич перебував в жахливому стані.

"Треба у Кабмінуа запитати про його звернення і подивитися на його суть. Він звертався в різні інстанції як інвалід II групи. Я не знаю, чого торкалися звернення. Але це людина, у якої насправді немає нічого. Він нічого ні в кого не просив. Він напевно хотів отримати те, що йому належить як інваліду II групи або учаснику бойових дій. Вони або проігнорували, або відмовили, і його це довело до такого стану відчаю", – сказав Кушнірчук.

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Ми вели онлайн-трансляцію засідання Печерського суду: