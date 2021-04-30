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Суд над Антоненком – будівлю оточили силовики: що там відбувається (фото, відео)

30 квітня, 11:26

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Сьогодні суд вирішить, де підозрюваний Ріффмастер проведе Великдень – за ґратами чи на свободі

Шевченківський районний суд Києва продовжив розглядати по суті справу про вбивство Павла Шеремета, а також може розглянути запобіжний захід стосовно підозрюваного Андрія Антоненка. Під будівлю суду стягнули велику кількість правоохоронців, передає з місця події кореспондент "Сьогодні".

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Двір суду в оточенні, чергують близько 120 силовиків. Вишикувалися і біля паркану біля будівлі суду. У всіх, хто заходить навіть у двір, – перевіряють сумки. Прихильники Антоненка тільки почали збиратися, поки їх близько 20.

Антоненка прийшли підтримати й інші фігуранти справи, підозрювані Яна Дугар і Юлія Кузьменко.

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Яна Дугар (зліва). Фото: Ігор Сєров
Відео: Ігор Сєров

Нагадаємо, на сьогодні музикант Андрій Антоненко (Ріффмастер) залишається під арештом, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко – під домашнім арештом, а медик-волонтер Яна Дугар – на волі під особисте зобов'язання. Пізніше цей запобіжний захід було продовжено до 21 травня.

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Також повідомлялося, що в справі про вбивство Шеремета з'явився "білоруський слід", проте поліція не розглядала його.

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