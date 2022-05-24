Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Суд призначив прихильнику "російського світу" Бандеру у покарання

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 15:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хлопця зобов'язали вивчити пісню, гімн та прочитати дві книги
Суд змусив обвинуваченого вивчити пісню про Бандеру
Суд змусив обвинуваченого вивчити пісню про Бандеру / Фото: Колаж: Сьогодні

Суддя зобов'язав 19-річного хлопця вивчити напам'ять пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Хлопця звинуватили у поширенні російської пропаганди. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, передає Telegram-канал "Україна 24".

Суд проходив у Кропивницькому над хлопцем з Харкова, який з початком російського вторгнення переїхав до Кіровоградської області та став у соцмережах агітувати за "русский мир".

Реклама

Суд ухвалив, що тепер юнак має вивчити напам'ять:

  • гімн України;
  • розділ Конституції про територіальний устрій;
  • пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати";
  • вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Також для закріплення юнак зобов'язаний прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" та роман Дімарова "І будуть люди".

Раніше ми писали:

Ексвійськовий РФ різко висловився про Путіна і перейшов на бік України (відео)

Реклама

Окупанти вкрали свиню в українському селі, але ЗСУ не дали їм доїхати на обід (фото)

СБУ розповіла, як окупанти змушують шпигувати українських дітей

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 24травня
1
Особовий склад 29350
Особовий склад
2
Літаки 205
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1302
Танки
5
ББМ 3194
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 480
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2213
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29206.58

Bitcoin Cash (BCH)

191.37

Binance Coin (BNB)

322.75

Ethereum (ETH)

1964.44

Litecoin (LTC)

69.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти