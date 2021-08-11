Суд зобов'язав Лероса спростувати звинувачення на адресу брата Єрмака

Народного депутата зобов'язали розмістити пост у соцмережі Facebook зі спростуванням заяв про Дениса Єрмака, зроблених рік тому

Гео Лерос програв суд / колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Леросаі ухвалив рішення про його задоволення, зобов'язавши нардепа публічно спростувати висунуті ним раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таким чином 11 серпня Апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду від 31 травня 2021 року у справі №757/39521/20-ц, якою було відмовлено у задоволенні позову, і задовольнив вимоги позивача повною мірою.

"Суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д. Б. інформацію, поширену на офіційній сторінці народного депутата України Гео Лероса у Fаcebook, а саме: "Відеодокази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму у правоохоронні структури і оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі", – повідомили у суді.

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Суд зобов'язав Гео Лероса розмістити на своїй сторінці у Fаcebook текст такого змісту: "Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння стосовно "продажу" державних посад, є недостовірною і не відповідає дійсності".

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос у себе у Facebook заявив, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис нібито проводить переговори про працевлаштування на певні посади у правоохоронних органах і "оборонці".

На підтвердження своїх слів Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака, нібито обговорює відповідні кадрові питання.

Потім Спеціалізована антикорупційна прокуратура за зверненням Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб у органи державної влади.

Глава Офісу президента через кілька днів заявив, що народний депутат Гео Лерос нібито сам намагався лобіювати призначення людини в одне з міністерств.