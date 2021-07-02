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Суд залишив в силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство Гонгадзе

2 липня 2021 15:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Колишнього главу департаменту карного розшуку МВС Печерський районний суд Києва 29 січня 2013 року визнав винним у вбивстві

Зліва на знімку Олексій Пукач, справа - Георгій Гонгадзе. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на знімку Олексій Пукач, справа - Георгій Гонгадзе. Фото: колаж "Сьогодні"

Касаційний кримінальний суд відмовився скасовувати довічний вирок екс-главі карного розшуку МВС Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і призначати повторний розгляд справи в апеляційному суді.

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Про це повідомляє видання "Ґрати".

Олексій Пукач і далі продовжить відбувати довічне ув'язнення. Оскарженню вирок не підлягає.

"Ми домагалися пом'якшення вироку в зв'язку з тим, що в діях мого підзахисного не було умислу. А також тому що смерть настала не від його дій", – пояснив позицію захисту адвокат Пукача Григорій Деміленко.

Нагадаємо, що колишнього главу департаменту карного розшуку МВС Печерський районний суд Києва 29 січня 2013 року визнав винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

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Суд засудив Пукача до довічного позбавлення волі, позбавив його звання генерал-лейтенанта МВС, зобов'язав виплатити 500 тисяч гривень в якості компенсації моральної шкоди Мирославі Гонгадзе і її з Георгієм дочкам.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлений труп. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали журналісту. Датою смерті журналіста вважається 17 вересня 2000 року. У березні 2016 року пройшли похорони Гонгадзе на території Церкви Миколи Набережного.

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