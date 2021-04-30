Суд у справі Шеремета і масштабним розкраданням в "Укркосмосі" – анонси СЬОГОДНІ

Сьогодні планується засідання у справі стосовно колишнього директора держпідприємства "Укркосмос" і його позаштатного радника

У п'ятницю, 30 квітня, має відбутися суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, а також засідання в справі про диктаторські закони 16 січня 2014 року. Що ще заплановано на сьогодні в Україні – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

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Шевченківський райсуд

8:30 – засідання в справі про події 18.02.2014 р (застосування сили стосовно протестуючих, виплата "Беркуту" незаконної винагороди). Заплановано дослідження доказів. – засідання в справі про події 18.02.2014 р (застосування сили стосовно протестуючих,незаконної винагороди). Заплановано дослідження доказів.

11:00 – засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кожне судове засідання по цій справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно і т.п.

Печерський райсуд

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9:00 – засідання в справі про диктаторські закони 16 січня 2014 року. Колишні народні депутати звинувачуються в зловживанні службовим становищем та фальсифікації результатів голосування під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Вищий антикорупційний суд

14:00 – засідання у справі стосовно колишнього директора держпідприємства "Укркосмос" і його позаштатного радника, які звинувачуються в розкраданні понад 8 млн доларів, наданих канадською державною фінансовою інституцією для виготовлення, виведення на орбіту і запуску Національного супутника "Либідь". – засідання у справі стосовноі його позаштатного радника, які звинувачуються в розкраданні понад 8 млн доларів, наданих канадською державною фінансовою інституцією для виготовлення, виведення на орбіту і запуску Національного супутника "Либідь".

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