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СЬОГОДНІ Новини України

Суд над Януковичем і музичний фестиваль у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
27 серпня, 07:00
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Антикорупційний суд розгляне чергове клопотання про арешт президента-втікача Януковича, а в Софії Київській почнеться фестивать
Суд над Януковичем і фестиваль у Софії Київській
Суд над Януковичем і фестиваль у Софії Київській / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 27 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил (прес-центр Міноборони, Повітрофлотський пр., 6).
  • Вищий антикорупційний суд, продовжить розгляд клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича.
  • Відкриття фестивалю Bouquet Kyiv Stage у "Софії Київській" (27 серпня – 3 вересня). Деталі.
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Закарпатська область

  • Продовження серії регіональних форумів "Органічна Україна 2021". Заходи проводяться з метою посилення політичного діалогу на місцевому, регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного виробництва. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням.

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