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Суд засудив Стерненка до 7 років в'язниці

23 лютого, 11:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під стіни суду прийшли соратники активіста

23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років в'язниці і конфіскації майна у справі про викрадення.

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Про це йдеться на його сторінці в Facebook.

Суд констатував, що Стерненко в складі організованої групи викрав людину і використовував проти неї зброю, без права на неї.

Обтяжливою обставиною суд визнав той факт, що Стерненко пішов на злочин через політичні погляди потерпілого.

У чому звинуватили Стерненка?

2015 року був викрадений Сергій Щербич – керівник відділення в Одесі однієї з партій. Це сталося за кілька днів до того, як йому повинні були дати мандат депутата однієї з райрад області.

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Його викликали на зустріч і відвезли з мішком на голові в невідомому напрямку. На місці депутата били, щоб той відмовився від мандата.

За версією слідства, одним із викрадачів був Сергій Стерненко.

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Що говорить активіст: сам він називає справу сфабрикованою і заперечує причетність до цієї справи.

24 травня 2018 року Стерненко повідомив, що на нього напали біля його будинку, а один із нападників, Іван Кузнецов, загинув від удару ножем в живіт. Тоді звинувачень йому не пред'явили, визнавши дії самообороною.

11 червня 2020 року йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. Як заявили в СБУ, після нападу Стерненко наздогнав нападника і поранив, в результаті чого той помер.

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Що говорить Стерненко: він рятував своє життя і не хотів нікого вбивати, тільки затримати нападників.

До речі, після винесення вироку під стіни Приморського районного суду Одеси підтягнулися соратники активіста Сергія Стерненка.

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Одеса суд вирок активіст стерненко
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