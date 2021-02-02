Суд проти українського правопису: чи залишаться "проєкт", "фавна" й "Атени"

Зміни у правописі можуть перестати бути чинними через місяць, якщо рішення суду не оскаржать

Найкращі вчені-мовознавці з усієї України кілька років розробляли зміни до правопису. Семикласниця з Херсону Юлія Пиргас просто звернулася до суду і він скасував усі нововведення.

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Тепер уряд має менше місяця, щоб довести, що зміни до правопису ухвалювався законно. Чи захистить влада "проєкт", "фавна" й "Атени", з'ясовував "Сьогодні".

Які зміни у правописі хоче скасувати школярка?

Аби розуміти, що нині відбувається навколо правопису варто трохи згадати історію.

Це зараз слова "ирод", "проєкт", "фавна" і "Атени" викликають суперечки. Втім колись вони вживалися і ці слова є у "Найголовніших правилах українського правопису", який затвердила Академія наук України у 1919 році.

Відтоді цей правопис став основою для подальших його змін і поправок.

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Більш повний і уточнений правопис затвердили у 1928 на Всеукраїнський правописній конференції у Харкові. Його ще називають Харківським правописом або "скрипниківським" від імені Миколи Скрипника, який був тоді народним комісаром освіти.

Але у 1933 році цей правопис забороняють і оголошують націоналістичним. Літеру Ґ взагалі вилучили з абетки.

Тоді ж у словнику підміняються слова на більш наближені до російської. Більшість норм, до яких ми вже звикли, впроваджені у 1933-му.

Що зробив Кабмін у 2019? Уряд повернув незначну частину норм правопису чинних до 1933 року.

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Однак більшість із них варіативні: хочеш кажи Атени, а хочеш – Афіни. Так само Гуллівер- Ґуллівер, фавна-фауна, ирій-ірій, любови-любові.

Але правильно тільки "проєкт". Це слово через "е" довгий час виділялося з правил. Українській мові не властиві дві голосні підряд, а в іншомовних словах відбувається йотування: феєрверк, флаєр, мозаїка, лояльний, рояль тощо. "Проєкт" – це просто збереження логіки мови.

І ще "пів" стало окремим словом, яким і було до 1933.

Із нового – це фемінітиви, яких раніше не було. Також не потрібен дефіс у словах іноземного походження: мінісукня, ексміністр і вебсайт.

До речі, такі слова "индик", "инший", "лямпа" – не повертали до правопису. Цікаво, що у 1999 році мовознавці хотіли це зробити і підготувати правопис, який передбачав ці слова та повертав значно більшу кількість норм з Харківського правопису ніж нинішній. Утім тодішній уряд його не затвердив.

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Що відбулося? Суд скасував правопис?

Над усіма змінами до мовних норм працювала Національна комісія з питань правопису. До неї увійшли науковці-мовознавці з усієї України. Максим Стріха тоді був заступником міністра освіти і науки, а також співголовою Комісії.

Стріха переконаний: суд не може скасувати правопис, оскільки його ухвалювали Комісія і НАН України.

"Відтоді набув чинності закон "Про державну мову" і був створений інший орган – Національна комісія зі стандартів української мови, яка тепер на постійній основі займається правописними питаннями. Учора я був учасником засідання президії Академії наук вищої освіти, де було звернення із закликом до нового органу підтвердити своїм рішенням чинність правопису, який ухвалено у 2018 році президією НАН України і колегією Міносвіти", – зазначає Стріха.

Ні до кого з членів Комісії суд не звертався, а отже і не може скасувати колегіальну думку науковців. До того ж сама Комісія була створена Кабінетом міністрів. У 2019 році вона завершила свою функцію.

У Національній комісії зі стандартів державної мови нічого не кажуть, чи буде вона підтверджувати правопис своїм рішенням. Однак зазначили, що поки правопис залишається чинним:

"До моменту, коли рішення суду набуде чинності, постанова Кабінету Міністрів України "Питання українського правопису" від 22 травня 2019 року № 437 є чинною та обов’язковою для виконання на всій території України"

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Чи зможе Кабмін відстояти правопис?

Суд скасував правопис через те, що уряд буцімто не мав права його змінювати.

Адвокат, який представляє семикласницю Юлию Пиргас, повідомив у Facebook, що питання правопису не є компетенцією Кабміну.

Та наразі рішення суду немає у публічному доступі.

Чи вдасться оскаржити рішення суду щодо правопису? На момент, коли Кабмін затверджував постанову, то він опинився у ситуації, через яку тимчасово не мав таких повноважень, каже Олександр Кудрявцев, адвокат і керуючий АБ "Олександра Кудрявцева".

"28.02.2018 р. КСУ визнав неконституційним Закон України "Про засади державної мовної політики". В той же час, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на момент прийняття Кабміном спірної постанови ще не набув чинності. Крім цього, Законом України "Про Кабінет Міністрів України" повноважень ухвалювати правопис також не надано. Отже, Кабмін тимчасово опинився в ситуації, коли не міг ухвалювати рішення щодо зміни правопису, але не дивлячись на це рішення ухвалив", – каже Кудрявцев.

Уряду варто було почекати поки Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної " вступить в силу (тобто до 16.07.2019 р.) і діяти у відповідності з цим законом.

"Якщо суд встановив порушення процедури прийняття постанови Кабміном і таке порушення простежується, то, на мою думку, шанси в уряду невисокі, щоб відстояти правопис", – додає Кудрявцев.

Порівняння українського правопису

Через те, що досі немає тексту рішення суду однозначно відповісти, чи зможе Кабмін відстояти правопис не можна.

Бо з іншого боку Кабмін мав право затверджувати новий правопис, упевнена Лілія Кравцова, юристка юридичної компанії OMI LAW GROUP холдингу OMI GROUP.

"Повноваження КМУ визначені у ст.116 Конституції України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України". Окрім інших напрямків він забезпечує дотримання умов міжнаціонального та поліетнічного розвитку, держполітики у галузях культури, збереження культурно-історичних пам’яток, всебічної підтримки державної мови по всій України. Таким чином, КМУ уповноважений на реалізацію повноважень, шляхом покладення обов'язків та надання доручень міністерствам та іншим органам виконавчої влади", – каже юристка.

Оскільки текст рішення не оприлюднений, то поки не зрозуміло, які докази були надані суду, на підставі яких фактичних обставин було ухвалене рішення.

"Якщо не було процедурних порушень та виходу за межі повноважень при прийнятті КМУ рішення щодо правопису, за умови надання належних і допустимих доказів КМУ – шанси виграти правопис є", – переконана Лілія Кравцова.

Варто зазначити, що у Міністерстві юстиції вже повідомили, що вважають ухвалене рішення незаконним і будуть оскаржувати його в апеляційній інстанції.

Навіть, якщо правопис скасують, то нічого не заважає його затвердити повторно. Для цього вже є Національна комісія зі стандартів державної мови.

У 2019 12-річна мешканка Херсона Юлія Пиргас подала позов щодо скасування правопису. Аналогічний позов направила і ГО "Правова держава".

Мати дівчинки стверджувала, що "уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення і грамотне використання".

Детальніше про те, що змінилося в українському правописі – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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