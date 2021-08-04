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Антикорупційний суд візьметься за Януковича і його сина

4 серпня 2021 15:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів

Сімейство Януковичів у бігах і за ґрати поки точно не потраплять. Колаж "Сьогодні"

Сімейство Януковичів у бігах і за ґрати поки точно не потраплять. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суду 5 серпня розгляне клопотання про дозвіл розпочати спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра у справі про незаконне заволодіння резиденції у Межигір'ї. Про це повідомляє НАБУ.

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Засідання заплановано на 11:00.

А 10 серпня о 13:00 відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу.

Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії експрезидента кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, його сина – за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

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Нагадаємо, днями Печерський суд Києва дозволив почати заочне розслідування стосовно Януковича за розстріли на Майдані у лютому 2014 року. Його підозрюють в організації терору і вбивств майданівців у змові з колишніми главами СБУ і МВС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що до кінця року може бути вирок за розстріли на Майдані. В Офісі генпрокурора просять Раду врегулювати процедуру заочного розслідування.

Дивіться також в нашому сюжеті, що буде з резиденцією Януковича, яку здали в оренду:

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