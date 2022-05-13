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Суд України конфіскував у Ківи 1,2 млн грн доходу від жомової ями

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13 травня, 22:52
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Також колишньому депутату зарахували на банківський рахунок ще 10 тис. грн як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій
1,2 млн. грн. від жомової ями Ківи конфіскували на користь України. Колаж "Сьогодні"
1,2 млн. грн. від жомової ями Ківи конфіскували на користь України. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд конфіскував у колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллі Ківи , понад 1,2 млн грн доходу від жомової ями

Про це повідомила прес-служба САП.

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Деталі

"Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію зі стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належать колишньому народному депутату", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили, Ківа, коли був народним депутатом, передав жому в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності. Екс-нардеп не був її власником і не мав правочину щодо володіння, користування та розпорядження нею.

"За оренду зазначений народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій. Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у дохід держави вказані кошти", – повідомляє САП.

Також екс-депутату зарахували на банківський рахунок ще 10 тис. грн як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Ківа-зрадник

  • 6 березня народному депутату України Іллі Ківе повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
  • До цього народний депутат Ківа дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиного держави із Російською Федерацією.
  • Влітку Ківа привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою . Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ГБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
  • Нерухомість Ківи була виявлено в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом . Квартиру 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.

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