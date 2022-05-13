Суд України конфіскував у Ківи 1,2 млн грн доходу від жомової ями

Вищий антикорупційний суд конфіскував у колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллі Ківи , понад 1,2 млн грн доходу від жомової ями
Про це повідомила прес-служба САП.
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"Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію зі стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належать колишньому народному депутату", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили, Ківа, коли був народним депутатом, передав жому в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності. Екс-нардеп не був її власником і не мав правочину щодо володіння, користування та розпорядження нею.
"За оренду зазначений народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій. Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у дохід держави вказані кошти", – повідомляє САП.
Також екс-депутату зарахували на банківський рахунок ще 10 тис. грн як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.
Ківа-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Ківе повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- До цього народний депутат Ківа дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиного держави із Російською Федерацією.
- Влітку Ківа привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою . Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ГБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- Нерухомість Ківи була виявлено в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом . Квартиру 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.