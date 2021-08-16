Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини України

Суд відновив Семочка на посаді заступника голови зовнішньої розвідки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
16 серпня, 16:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній заступник глави СЗР поскаржився до суду, що був незаконно звільнений з займаної посади
Семочко виграв суд. Скріншот
Семочко виграв суд. Скріншот

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав протиправним указ п'ятого президента Петра Порошенка від 2019 року про звільнення Сергія Семочка зі Служби зовнішньої розвідки і прийняв рішення поновити його на посаді першого заступника голови СЗР.

Реклама

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

У суді нагадали, що в травні цього року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі і 11 серпня виніс рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді.

Також наголошується, що Семочко відновлений на військовій службі в СЗР з 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ виданий за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", – заявили в суді.

Справа Семочка-Порошенка

  • 12 квітня 2019 року указом тоді ще президента України Петра Порошенка Семочко був звільнений з займаної посади. 23 травня 2019-го Семочко подав позовну заяву до суду, в якому стверджував про незаконність свого звільнення. Ця його заява була відхилена судом за прострочення місячного терміну і відсутність доказів поважної причини, через яку заяву не було подано вчасно. Адвокати Семочка змогли переконати суд у важливості прострочення заяви, оскільки з 8 по 22 квітня Семочко був у лікарняній відпустці. Після цього суд відкрив провадження у справі.
  • Згідно ч.4 ст. 40 КЗпП України, "не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності" – цей момент вказує у своєму позові Семочко, вимагаючи скасувати указ президента і поновити себе на посаді першого заступника голови СЗР.
  • 20 листопада 2019 року суд приступив до розгляду позову. Для проведення допиту у цій справі був викликаний Порошенко, однак він не з'явився ні на один з призначених допитів. У січні 2021-го Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав протиправним і скасував указ про звільнення Семочка з посади першого заступника глави СЗР, проте не ухвалив відновлення на посаді.
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у червні 2020 року Порошенко повідомили про підозру по ще одному епізоду з Семочко – про його призначення. На думку слідства, Порошенко нібито перевищив свої повноваження, змусивши на той момент главу СЗР призначити Семочка першим заступник.

У той же час і стосовно самого Семочка теж було відкрито кримінальне провадження після публікацій в ЗМІ про те, що чиновник-розвідник володіє трьома приватними будинками загальною вартістю більш ніж 200 млн грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Донбас
Захід
Одеса
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти