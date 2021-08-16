Суд відновив Семочка на посаді заступника голови зовнішньої розвідки

Колишній заступник глави СЗР поскаржився до суду, що був незаконно звільнений з займаної посади

Семочко виграв суд. Скріншот

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав протиправним указ п'ятого президента Петра Порошенка від 2019 року про звільнення Сергія Семочка зі Служби зовнішньої розвідки і прийняв рішення поновити його на посаді першого заступника голови СЗР.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

У суді нагадали, що в травні цього року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі і 11 серпня виніс рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді.

Також наголошується, що Семочко відновлений на військовій службі в СЗР з 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ виданий за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", – заявили в суді.

Справа Семочка-Порошенка

12 квітня 2019 року указом тоді ще президента України Петра Порошенка Семочко був звільнений з займаної посади. 23 травня 2019-го Семочко подав позовну заяву до суду, в якому стверджував про незаконність свого звільнення. Ця його заява була відхилена судом за прострочення місячного терміну і відсутність доказів поважної причини, через яку заяву не було подано вчасно. Адвокати Семочка змогли переконати суд у важливості прострочення заяви, оскільки з 8 по 22 квітня Семочко був у лікарняній відпустці. Після цього суд відкрив провадження у справі.

Згідно ч.4 ст. 40 КЗпП України, "не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності" – цей момент вказує у своєму позові Семочко, вимагаючи скасувати указ президента і поновити себе на посаді першого заступника голови СЗР.

20 листопада 2019 року суд приступив до розгляду позову. Для проведення допиту у цій справі був викликаний Порошенко, однак він не з'явився ні на один з призначених допитів. У січні 2021-го Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав протиправним і скасував указ про звільнення Семочка з посади першого заступника глави СЗР, проте не ухвалив відновлення на посаді.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у червні 2020 року Порошенко повідомили про підозру по ще одному епізоду з Семочко – про його призначення. На думку слідства, Порошенко нібито перевищив свої повноваження, змусивши на той момент главу СЗР призначити Семочка першим заступник.

У той же час і стосовно самого Семочка теж було відкрито кримінальне провадження після публікацій в ЗМІ про те, що чиновник-розвідник володіє трьома приватними будинками загальною вартістю більш ніж 200 млн грн.