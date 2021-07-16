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Суд виніс вирок колишньому нардепу за "махінацію" з житлом – ЗМІ

16 липня 2021 12:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній народний обранець також повинен буде виплатити десятки тисяч гривень, хоча обдурив державу майже на мільйон

Олександр Пресман. Фото: facebook.com/aleksandr.presman

Олександр Пресман. Фото: facebook.com/aleksandr.presman

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Пресмана в отриманні незаконної компенсації за оренду житла.

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Про це повідомляє телеграм-канал Fight Corruptor.

Суд засудив екснардепа до умовного позбавлення волі строком на 3 роки, встановивши випробувальний строк такої ж тривалості і заборонив обіймати державні посади протягом року. Також він виплатить штраф у розмірі 17 тис. грн і заплатить 23 тис. грн витрат на проведення експертиз у справі.

За що Пресман отримав вирок

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Народний депутат Ради VIII скликання Пресман отримав більш 928 тис. грн компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Національний" у період з листопада 2014 року по серпень 2019-го, хоча у нього було своє житло у центрі Києва.

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На думку слідства, тим самим екснардеп завдав істотної шкоди Управлінню справами апарату Верховної Ради. У травні 2020 року Національні антикорупційне бюро повідомило йому про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Нагадаємо, в минулому році Вищий антикорупційний суд засудив умовно до трьох років в'язниці і виписав штраф екснардепу Олександру Черненку за 582 430 грн незаконної компенсації за оренду житла у Києві.

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