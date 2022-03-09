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Доля НАТО після війни: версія дипломата Чалого

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9 березня, 02:36
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Альянсу все одно не уникнути війни із Росією. Питання, чи Україна братиме участь у ній
Війна в Україні змусить зробити висновок щодо ефективності НАТО / Колаж "Сьогодні"
Війна в Україні змусить зробити висновок щодо ефективності НАТО / Колаж "Сьогодні"

Північноатлантичний Альянс приречений на пряму війну із Росією. Москва зрештою піде на провокацію.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .

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Прогноз

"Велика ймовірність того, що Росія спровокує зіткнення з НАТО. Це не буде на землі, це може статися в повітряному просторі. Ну, наприклад, Росія зб'є 2-3 натовські літаки. І як відреагує НАТО на пряме зіткнення я не знаю. І ось у цей момент є велика можливість того, що після українсько-російської війни НАТО розвалиться. Якщо, звісно, не зробить висновків буквально зараз. Хто у майбутньому для Європи буде гарантувати безпеку? Не буде гаранта жодного ООН не може, НАТО також", — зробив висновок Чалий.

На думку дипломата, всередині НАТО вже є незадоволення діями Альянсу. Мовляв, і Путін грає "у картинку", і НАТО грає "у картинку".

"Якщо НАТО наважиться вступити у відкриту війну зараз, НАТО матиме підтримку України. Якщо вони будуть відтягувати, то на момент зіткнення вони не знайдуть у своїх країнах таких мотивованих народів. Опитування показують, що найбільш готові до війни українці", — вважає Чалий.

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Обстановка

  • Поки що критика на адресу НАТО звучить насамперед із Києва. Це пов'язано з небажанням Альянсу вводити над Україною режим "закрите небо", що зажадали вже майже всі регіони нашої країни.
  • Секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимога закрити небо над Україною.
  • США дали зелене світло НАТО на постачання винищувачів України – заява Блінкена.

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