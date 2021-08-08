Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини України

Судді дружно пішли у відпустку: обвинувачені у викраденні Луценко і Вербицького вийшли з СІЗО

8 серпня 2021 8:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Їм інкримінували участь у злочинній організації та вчинення злочину

Обвинувачені Іван Новотний і Сергій Мисливий. Колаж: "Сьогодні"

Обвинувачені Іван Новотний і Сергій Мисливий. Колаж: "Сьогодні"

З СІЗО вийшли підозрювані у справі викрадення активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – Іван Новотний і Сергій Мисливий. Вони були розшуку і затримані в березні 2020 року.

Реклама

Як повідомила журналістка Ольга Худецький в Facebook, судді у справі викрадення пішли у відпустку.

"Судді у справі викрадення, тортур Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходити дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався міра в двох обвинувачених – Сергія Мисливого і Івана Новотного", – написала вона.

Читайте також:

Терор і вбивства на Майдані: проти Януковича починають нове розслідування

Реклама

У Наватного строк запобіжного заходу закінчився вночі 8 серпня, а Мислівий отримав нову підозру від ДБР і прокурорів. Однак має вирішити, чи брати його під варту за новою підозрою.

В тренді
Паразитів аж кишить: журналісти "Сьогодні" перевірили водойми – результати шокують
На українських пляжах стає все небезпечніше. Колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, в січні 2014 року з території Алексндровской лікарні в Києві викрали активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Їх вивезли за місто, а після тортур кинули в лісі. Від отриманих травм помер Юрій Вербицький.

Раніше ми повідомляли, що в Києві судитимуть колишнього міліціонера за вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї. Вже направлено обвинувальний висновок.

Крім того, до суду направили обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів євромайдану 30 листопада 2013 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Не можна злити Росію": секретар РНБО розповів, як Німеччина і Франція підставили УкраїнуУкраїна
Зеленський заборонив продавати ліки тим, кому немає 14 років
Зеленський заборонив продавати ліки тим, кому немає 14 роківУкраїна
Про дощі можна тільки мріяти. Яка погода буде в Україні в середині серпня
Про дощі можна тільки мріяти. Яка погода буде в Україні в середині серпняУкраїна
"Газпром" почав спустошувати сховища газу в ЄвропіЕкономіка
Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю
Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділюУкраїна
Долар і євро здали назад – офіційний курс валют
Долар і євро здали назад – офіційний курс валютФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти