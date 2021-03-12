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Судді КСУ влаштовують до себе дружин і доньок своїх же колег: ЗМІ дізналися імена

12 березня, 12:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишні голови КСУ в шоці від таких родинних зв'язків у такій серйозній держустанові

Поки деякі судді Конституційного Суду судяться з Україною, журналісти дізналися, що члени КСУ брали до себе на роботу родичів своїх же колег – нинішніх або колишніх.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дочка судді Касмініна

У судді Олександра Литвинова з грудня 2018 року помічницею працює Юлія Касмініна. Це донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. Минулого року вона там заробила 400 тис. грн. Також вона двічі відзначена подякою та грамотою.

Її батько заявив, що донька стала помічницею Литвинова цілком законно. А ось Литвинов відмовився пояснити, яким чином донька його колеги опинилася у КСУ, і чи просив про це сам Касмінін.

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Невістка ексглави КСУ

У судді Олександра Касмініна помічницею працює Ольга Шаптала. Це невістка ексглави КСУ Наталії Шаптали (2019 рік). Зараз вона у декреті.

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Дружина колишнього судді КСУ

У судді Віктора Кривенка працює помічницею Тамара Федоренко. Це дружина колишнього судді КСУ Михайла Гультая. У минулому році вона заробила 450 тис. грн і відзначена головою суду грамотою.

Що про це думають колишні голови КСУ

Ексглава суду Станіслав Шевчук вважає подібні призначення непотизмом і в цьому його підтримав ще один колишній голова КСУ Іван Домбровський.

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"Це непотизм. З точки зору загального сприйняття правосуддя – це не приватна юридична фірма, яку побудував собі Тупицький (нинішній глава КСУ, тимчасово відсторонений – Ред.). КСУ – це серйозна державна установа", – сказав Шевчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", тим часом ДБР відкрило справу проти голови КСУ Олександра Тупицькогопісля того, як слідчі отримали від суду матеріали одного важливого засідання КСУ.

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