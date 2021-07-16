Судно з українцями застрягло біля берегів Африки: один чоловік загинув

Корабель відбуксирували ближче до берега, проте зійшли тільки двоє членів екіпажу

Судно з українськими моряками застрягло в Аденській затоці. Екіпаж у майже 40-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Один чоловік загинув.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Корабель два тижні тому став у порту Джібуті на півночі Африки, закінчилося паливо. Екіпаж перебував у спеку без їжі і кондиціонера.

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За попередньою інформацією, через виснаження один українець помер від інсульту.

Після кількох днів рятувальні служби відбуксирували судно ближче до берега і поставили на якір. ЗМІ пишуть, на берег зійшли тільки двоє членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше в Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем.

Крім того, у районі Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.