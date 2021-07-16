Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

Судно з українцями застрягло біля берегів Африки: один чоловік загинув

16 липня 2021 12:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Корабель відбуксирували ближче до берега, проте зійшли тільки двоє членів екіпажу

Судно з українськими моряками застрягло в Аденській затоці. Екіпаж у майже 40-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Один чоловік загинув.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Читайте також: Біля берегів Панами загадково помер український капітан судна

Корабель два тижні тому став у порту Джібуті на півночі Африки, закінчилося паливо. Екіпаж перебував у спеку без їжі і кондиціонера.

Не пропусти!
В тренді
Судно з українцями застрягло біля берегів Африки: один чоловік загинув
Реклама

За попередньою інформацією, через виснаження один українець помер від інсульту.

Після кількох днів рятувальні служби відбуксирували судно ближче до берега і поставили на якір. ЗМІ пишуть, на берег зійшли тільки двоє членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше в Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем.

Крім того, у районі Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримає
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримаєЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти