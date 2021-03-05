Суди погрожують страйком: немає чорнил і паперу, співробітники масово звільняються

Поки влада анонсує створення "Суду у смартфоні", судді скаржаться, що ледь можуть вижити. Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", останнім часом багато судів через недофінансування не можуть відправляти кореспонденцію учасникам процесів, а також виплачувати зарплату співробітникам апарату. Самі судді отримують зарплату справно, оскільки фінансуються за іншими статтями. Всі ці проблеми безпосередньо впливають на кожну людину, яка нині звертається до суду або ж звернеться незабаром.

Картриджі принтерів закінчилися ще рік тому

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У Вищій раді правосуддя ми з'ясували, що останнім часом проблем утворилося настільки багато, що було вирішено скласти інтерактивну карту, на якій позначено суди з найбільш кричущими проблемами. Одне з останніх повідомлень – це випадок у Новомосковському міськрайсуді Дніпропетровської області. Тут заявили, що через безгрошів'я утворився дефіцит найнеобхіднішого.

"З червня 2020 року не здійснюється заправка картриджів для принтерів. Станом на день звернення закінчився запас поштових марок, а вичерпання офісного паперу і інших канцелярських ресурсів прогнозується вже в березні. Зазначене унеможливлює повноцінно виконувати завдання, покладені законом. З урахуванням вищевикладеного повідомляю, що робота Новомосковського міськрайонного суду практично паралізована", – повідомив Вищій раді правосуддя голова суду Віталій Ліла.

Ще в одному суді, Третьому апеляційному адміністративному (Дніпро), також заявили про колосальні проблеми і навели низку цифр.

"Склалася критична ситуація з поштовими відправленнями, – повідомив голова цього суду Анатолій Коршун. – Через відсутність поштових марок суд не має можливості повідомляти сторони про дату розгляду справи, відправляти процесуальні документи і судові рішення. Як результат, розгляд справ істотно затягується, що призводить до порушення права на доступ до правосуддя".

За його словами, через все це суд отримує велику кількість скарг від учасників процесу – люди, заплативши судовий збір, не отримують від суду необхідних документів. Часом через те, що в суді немає паперу.

"Мінімальна потреба коштів на відправлення поштової кореспонденції на 2021 рік становить 3,5 млн грн., а затверджено – 1,8 млн грн. Затверджено 266 тис. грн. на купівлю паперу і канцтоварів при мінімальній потребі 600 тис. грн. Якщо ситуація не виправиться, то суд може припинити розгляд справ із об'єктивних причин – через неможливість повідомляти сторони про час і адресу проведення засідань, через відсутність в достатній кількості паперу, через можливе припинення газопостачання і електропостачання".

Будівлі судів не опалюються і не замикаються

Незадовго до цього в коментарі для "Сьогодні" заступник голови ВРП Олексій Маловацький повідомляв, що нинішньої зими судді нарікали на низьку температуру в приміщеннях, непрацюючі замки в дверях і підтоплення будівель судів. Як виявилася, схожа ситуація спостерігається і в судах столиці, і в судах інших міст-мільйонників.

"Всі ці проблеми шкідливі обмеженням доступу до правосуддя. Така ситуація з недофінансуванням, яка є нині, – такого не було жодного разу за час незалежності України, це треба вирішувати, – каже столичний адвокат Євген Солодко. – Стосовно документообігу, то ми постаралися перевести його в електронну платформу. Але первинний контакт із судами все одно здійснюється за допомогою паперових документів. Так, є система "Електронний суд", але вона часто зависає".

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Його колега з Харкова, адвокат Лариса Матвєєва, каже, що з наслідками недофінансування судів зіткнулася буквально вчора.

"У мене вчора було засідання в Ленінському райсуді Харкова, і я стала свідком наслідків недофінансування судів. Жінка підійшла до співробітника суду і попросила видати їй необхідні документи. У відповідь почула таке від нього: п'ятеро людей звільнилися, найближчим часом збираються ще кілька. Жінці запропонували підійти через два тижні, якщо ще хоч хтось залишиться працювати", – розповіла нам Лариса Матвєєва.

Ми розшукали і тих, хто подавав позов до суду і також зіткнувся з проблемами.

"Я подавав позов до суду, борючись за свою спадщину. За два роки судових розглядів жодних повідомлень про дату розгляду мені не приходило, тому всю інформацію відстежував на сайті "Судова влада", час від часу телефонував до канцелярії, уточнюючи інформацію", – розповів нам киянин Анатолій Крахмальников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові суддя заснув прямо під час засідання.

Також повідомлялося, як працюватиме система "Суд у смартфоні". Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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