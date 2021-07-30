Суддя Чаус знайшовся у селі Вінницької області в одних трусах (фото)

Житель села звернувся у поліцію з повідомленням, що виявив людину, схожу на скандального суддю

Чаус знайшовся у Вінницькій області. Фото t.me/vvlashchenko

Викрадений у Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся у Вінницькій області, але в одних трусах.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як стало відомо, у поліцію подзвонив житель села Мазурівка (Вінницька область) і повідомив, що виявив Чауса.

Сам суддя сказав, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуда Києва. На місце події виїхали правоохоронці.

Фото зроблено в сільраді.

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Чаус знайшовся у несподіваному вигляді

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Страна пише з посиланням на правоохоронців, що Чаус прийшов в одних трусах. За словами старости села Мазурівка Леоніда Вітковського, суддя повідомив про своє викрадення.

Дружина Чауса Світлана сказала, що їй ще ніхто не повідомляв про те, що чоловік знайшовся, і на зв'язок він з нею не виходив. При цьому вона впізнала на фото свого чоловіка.

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений у міжнародний розшук. Зі свого боку в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні поточного року Микола Чаус, який ховався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.