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Суддя Верховного Суду Микола Гусак подав у відставку

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 16:45
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Заяву судді розглянуть 7 вересня
Микола Гусак працював у Верховному суді України з 2001 року. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Гусак працював у Верховному суді України з 2001 року. Фото: колаж "Сьогодні"

Суддя Верховного Суду Микола Гусак подав у відставку. Про це йдеться в порядку денному засідання Вищої ради правосуддя на 7 вересня.

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Микола Гусак працював у Верховному Суді України з 2001 року. У 2017 році Гусака включили до складу Першої Дисциплінарної палати. З 2017 по 2019 рік він був членом Вищої ради правосуддя.

Микола Гусак – п'ятий суддя Верховного Суду з 190 працюючих, який подав у відставку за останній рік.

Нагадаємо, 11 серпня глава поліції Києва Андрій Крищенко покинув свою посаду. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.

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В той же день в Києві призначили нового главу поліції – ним став Іван Виговський, який до цього очолював поліцію Полтавської області.

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