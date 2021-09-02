Сухо та сонячно. Синоптик порадувала осіннім прогнозом на п'ятницю

Діденко прогнозує поривчастий, сильний вітер

У цей день опадів не передбачається / Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптик Наталка Діденко прогнозує у п'ятницю, 3 вересня, сонячну та по-осінньому теплу погоду. В цей день опадів не передбачається.

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Про це вона написала у Facebook.

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів, на Півдні до +20+22 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Вітер Діденко прогнозує з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного.

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У Києві 3-го вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Коли чекати дощів?

Народний синоптик Леонід Горбань розповів "Сьогодні", що на початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі й похолодає. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як у середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – найбільш грибна погода.

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Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла.