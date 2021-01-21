Супергерой з надзвичайними здібностями: що малюють діти на конкурсі від Фонду Ріната Ахметова

Борець за справедливість та прибулець, поклик яких – захищати Землю. Таких супергероїв із надзвичайними здібностями вигадала дитяча уява. Роботи взяли учать у конкурсі від Фонду Ріната Ахметова. Щоб зобразити персонажів, малеча використовувала різноманітні матеріали та техніки.

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Із авторкою одної з таких робіт поспілкувалися кореспонденти новин "Сьогодні" Ольга Коваленко і Анастасія Остапенко.

Семирічна Вероніка із Мелітополя Запорізької області має натхнення, упевнені рухи олівцем та яскраву палітра кольорів. Вона із захопленням береться за черговий малюнок і мріє стати художницею, як її мати.

Мати Вероніки, Анастасія Веткіна розповідає:

"Вона малює, напевно, з трьох років. Як тільки до пензликів дотяглася, до олівців. У мами завжди є фарби вдома. Частенько її застукує за тим, що вона щось там малює. Або, коли я малюю. Вона там підглядає".

У доробку дівчинки десятки яскравих робіт. І кожна з них – це окремий покроковий процес створення. Яскраву веселку юна художниця відтворює чи не у кожному малюнку. Мама Анастасія каже:

"Дуже часто дивиться різні техніки самостійно, потім у неї з'являється якась ідея і бігом-бігом щось малює. Потім кухню миємо. Ну, нічого".

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Вміння красиво малювати – найзаповітніша мрія для дівчинки. Супергероя, який має таку надздібність, навіть відтворила на папері. Він добрий, його звати Тілістрон. Героя свого малюнка Вероніка вважає борцем за справедливість та яскраві емоції.

Малюнок дівчинка створювала разом із мамою. Анастасія малювала обводку, а Вероніка придумувала, яке око якого кольору буде.

Роботу вирішили надіслати на конкурс "Намалюй супергероя", який організував Фонд Рінат Ахметова. Творіння маленької фантазерки опинилося серед кращих. Першою про перемогу о 12 годині ночі з Інстаграму дізналася Анастасія – було дуже багато радощі та позитиву.

Організатори конкурсу упевнені – суперздібність є у кожної дитини.

Юлія Єршова, директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова, каже:

"Для Фонду Ріната Ахметова турбота про дітей та увага до них – найважливіша частина роботи. Ми запитали дітей, яким вони бачать добро. Так з’явився конкурс "Намалюй свого супергероя". За короткий термін на адресу Фонду прийшли десятки робіт із різних куточків України".

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Тож за свою креативність та фантазію Вероніка отримала подарунок.

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Нагадаємо, поштова марка Фонду Ріната Ахметова на основі дитячих малюнків йде до друку.

Також повідомлялося, що свої роботи на тему "Рінат Ахметов. Сила допомоги однієї людини" надіслали 78 хлопчиків і дівчаток з усієї країни. Найбільшу активність виявили діти Донбасу, але серед учасників є юні художники з Харкова та Дніпра.

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