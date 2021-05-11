Дитина, яка справляє нужду і хейтери – реакція дружини Лещенко на скандал з секс-вечіркою

Топольська передала привіт всім "ботофермам і хейтерам" і попросила писати їй ще, щоб підняти публікації в топ

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко діджей Анастасія Топольська, яка попала в скандал, виступивши на секс-позитивній вечірці в Москві, передала "привіт всім хейтерам".

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На своїй сторінці в Instagram-stories вона показала, що їй все одно на думку інших людей.

Топольська звернулася до людей з проханням писати ще більше коментарів, щоб її публікації піднімалися в топ.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще, піднімайте мої публікації в топ", – підписала вона фото, на якому маленька дівчинка справляє нужду.

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Тепер політики та активісти закликають ввести персональні санкції проти Топольської, а Лещенко – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці".

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Нагадаємо, що в 2016 році Анастасія Топольська вже їздила в Москву давати концерт. Тоді вона здивувалася різкій критиці з боку українців.