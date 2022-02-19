Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Дружина Медведчука залишила Україну посеред ночі — відео

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 01:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Оксана Марченко у супроводі охорони поїхала до Білорусі
Марченко вже виїхала з країни / Колаж "Сьогодні"
Марченко вже виїхала з країни / Колаж "Сьогодні"

На фоні наростаючою ескалацією навколо України дружина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, спішно покинула країну. Вона поїхала до Білорусі автомобілем.

Про це повідомив "Обозреватель".

Реклама

Що відомо

Повідомляється, що Оксана Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків (ймовірно, охоронців) через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Перед тим, як залишити територію України, два автомобілі "Тойота" пройшли ретельну перевірку прикордонників. Претензій до "мандрівників" не було, тому вони вільно перетнули кордон.

Реклама

Навколо Медведчука

  • Нагадаємо, Віктор Медведчук вже понад півроку перебуває під домашнім арештом, оскільки звинувачується у держзраді в так званій "вугільній справі".
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.
  • Нещодавно генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці почали документувати діяльність народного депутата із "ОПЗЖ" Віктора Медведчука ще шість років тому.
  • Нардеп вважає звинувачення у державній зраді сфабрикованими, а проведені у нього вдома обшуки – незаконними.
  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішучі заходи щодо лідера "ОПЗЖ" могли б запровадити і попередню владу але не хотіли.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Окупанти мінують завод "Стирол" у Горлівці? Ми дізналися Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти