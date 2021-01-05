Супрун залишила Україну: ми перевірили чутки

У Мережі повідомили, що ексглава МОЗ полетіла до США

У Мережі активно пишуть про те, що ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун залишила територію України.

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Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Деякі українські ЗМІ написали, що колишня в.о. міністра закрила три свої громадські організації і разом з родиною полетіла до Сполучених Штатів.

То як, правда?

Ми звернулися до Станіслава Грещишина, директора громадської організації ARC.UA, одною із засновників якої є ексочільниця МОЗ.

За його словами, інформація про виїзд Супрун за межі України не відповідає дійсності.

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Як повідомлялося раніше, колишній в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вирішила більше не вести сторінку в Facebookі на згадку дала українцям останню пораду.

Вона закликала українців взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в житті, і не чекати, що це зробить хтось інший.

Також ми писали, що Супрун та її чоловіка таксист попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення через прохання відкрити вікно, щоб захистити себе від коронавірусу.

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