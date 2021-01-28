Русский
$ 28,17
34,12
  1. Новини України

Бабак поки спить: чи варто чекати весни в лютому

28 січня, 16:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Погода буде змінюватися щодня

Незважаючи на те, що в лютому на нас чекає справжня відлига, розраховувати на ранню весну, судячи з прогнозів погоди, поки передчасно. Наскільки весняною буде погода в останній місяць зими – у матеріалі сайту "Сегодня" про особливості лютого 2021 року.

Реклама

Якщо вірити погодним сайтам, початок лютого буде морозним з проясненнями, але без опадів. Сніг піде 4-5 лютого, в Україні потеплішає, а в центральних і південних регіонах можлива навіть відлига, через що до кінця першого тижня місяця сніг перетвориться на снігодощ.

Потім настануть чергові "гойдалки": прояснення, похолодання, без опадів. Погода буде змінюватися мало не щодня – на святого Валентина (14 лютого) буде тепло і пасмурдно, а на Стрітення (15 лютого) – сонячно, але морозно.

А ось весна цього року, схоже, затримається – після 15 лютого обіцяють похолодання до -10 градусів вночі і до -5 градусів вдень. Але з 17 по 20 лютого морози поступово стануть слабшати, а до кінця місяця і зовсім очікується відлига, але з нічними морозами до -2-3 градусів.

В тренді
Разумков розповів, коли можуть провести всеукраїнський референдум

До речі, згідно з народними прикметами, як рано прийде весна, можна зрозуміти 15 лютого. У цей день нібито зустрічаються стара баба-зима і юна дівчина-літо та сперечаються, чия візьме. Якщо до вечора потеплішає – значить весна не за горами. Похолодає – ще повернуться морози.

Реклама

Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку лютого в Україну прийдуть морози, однак протримаються вони недовго – південні і південно-західні вітри принесуть відлигу та опади.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Негода в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода температура зима сніг похолодання потепління весна лютий морози
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Погода на лютий: чи скоро закінчиться зима
Погода на лютий: чи скоро закінчиться зимаУкраїна
Постачальники газу оголосили нові ціни для населення. Якими будуть тарифи в лютому
Постачальники газу оголосили нові ціни для населення. Якими будуть тарифи в лютомуНовини ЖКГ
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 році
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 роціФінанси
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українців
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українцівУкраїна
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
Долар в Україні повернувся до зростання курсу, євро падає
Долар в Україні повернувся до зростання курсу, євро падаєФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти