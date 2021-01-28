Бабак поки спить: чи варто чекати весни в лютому

Незважаючи на те, що в лютому на нас чекає справжня відлига, розраховувати на ранню весну, судячи з прогнозів погоди, поки передчасно. Наскільки весняною буде погода в останній місяць зими – у матеріалі сайту "Сегодня" про особливості лютого 2021 року.

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Якщо вірити погодним сайтам, початок лютого буде морозним з проясненнями, але без опадів. Сніг піде 4-5 лютого, в Україні потеплішає, а в центральних і південних регіонах можлива навіть відлига, через що до кінця першого тижня місяця сніг перетвориться на снігодощ.

Потім настануть чергові "гойдалки": прояснення, похолодання, без опадів. Погода буде змінюватися мало не щодня – на святого Валентина (14 лютого) буде тепло і пасмурдно, а на Стрітення (15 лютого) – сонячно, але морозно.

А ось весна цього року, схоже, затримається – після 15 лютого обіцяють похолодання до -10 градусів вночі і до -5 градусів вдень. Але з 17 по 20 лютого морози поступово стануть слабшати, а до кінця місяця і зовсім очікується відлига, але з нічними морозами до -2-3 градусів.

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До речі, згідно з народними прикметами, як рано прийде весна, можна зрозуміти 15 лютого. У цей день нібито зустрічаються стара баба-зима і юна дівчина-літо та сперечаються, чия візьме. Якщо до вечора потеплішає – значить весна не за горами. Похолодає – ще повернуться морози.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку лютого в Україну прийдуть морози, однак протримаються вони недовго – південні і південно-західні вітри принесуть відлигу та опади.

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