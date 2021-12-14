Доба на Донбасі: бойовики вдарили з гранатометів поблизу двох населених пунктів

Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 13 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрати ЗСУ

На щастя, жоден український військовий протягом останньої доби не постраждав.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Зранку на Донбасі тиша

Станом на 7-му годину ранку 14 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Військовий підірвався на пластиковій міні

12 грудня на Донбасі український захисник отримав численні поранення, підірвавшись на пластиковій міні. 49-річний лейтенант дістав мінно-вибухову травму. Медслужба військової частини його терміново евакуювала до військового шпиталю, де йому була надана необхідна медична допомога. Наразі стан пораненого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Дистанційне мінування пластиковими мінами заборонене міжнародними конвенціями.

Вони спричиняють значні страждання постраждалому як під час підриву на цьому вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

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