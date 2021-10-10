Доба на Донбасі. Окупанти 6 разів порушили "тишу", стріляли з забороненої зброї

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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Де стріляли?
- В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.
- Неподалік Новозванівки був здійснений обстріл з станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував гранатомети різних систем.
- В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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