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СЬОГОДНІ Новини України

Доба на Донбасі. Окупанти 6 разів порушили "тишу", стріляли з забороненої зброї

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
10 жовтня, 07:22
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних Сил України
Окупанти обстрілюють українські позиції
Окупанти обстрілюють українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

  • В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.
  • Неподалік Новозванівки був здійснений обстріл з станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • В районі Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував гранатомети різних систем.
  • В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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  • За 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого мінських домовленостей озброєння.
  • Вбивав поранених українських військових: СБУ затримала розвідника "ДНР".
  • Більше сотні мін, 60 гранат і гранатометів: в Авдіївці знайшли схованку зі зброєю.

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