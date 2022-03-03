Весілля під обстрілами: на Рівненщині одружилися нацгвардійці (відео)

Церемонія пройшла у забарикадованій міській раді

Молодята разом служать / Фото: Колаж: Сьогодні

На Рівненщині одружилися двоє нацгвардійців. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook.

"На Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружилися двоє нацгвардійців. У забарикадованій міській раді два українські воїни присягнули на вірність один одному. Присягнули, обнялися і пішли далі захищати Україну", – йдеться у повідомленні.

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Життя триває

2 березня у селищі Авангард Одеської області пройшла весільна церемонія. Почалася вона в ЦПАУ, проте коли почули сирену, її довелося продовжити у бомбосховищі.

У бомбосховищі Херсона народилися два хлопчики. Медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців.

З початку війни Росії проти України у Чернігові народилося дві трійні. Востаннє у Чернігівському пологовому будинку трійня народжувалась три роки тому, а тут одразу дві за кілька днів.

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Як працює пологовий будинок у війну

Народжують усі жінки на першому пологовому поверсі, прямо в коридорі. Якщо обстріл у Чернігові посилиться і буде загроза для жінок – вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

28 лютого у бомбосховищі пологового будинку перебувало 30 жінок. Вагітних і тих, що вже народили. Частину з них уже було виписано, каже головлікар. Запевняє, що в медичному закладі всього вистачає для його безперебійної роботи. Годують дівчат гречаним супом, варенням та чаєм.