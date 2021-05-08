Свастика і кривавий серп з молотом – новий символ підкорює український Facebook (фото)

Відомий український ілюстратор і театральний художник Микита Титов розмістив на своїй сторінці в Facebook ефектну графічну роботу до дня 8 травня, що об'єднує символи нацизму і комунізму.
На цей момент у роботи Титова кілька сотень репостів. Серед тих, хто поділився багато відомих особистостей.
Так, наприклад, репост зробив Максим Нефьодов, екс-голова Державної митної служби, а нині депутат Київради.
Також поділився публікацією художника активіст Сергій Стерненко.
Не пройшов повз і колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Приєднався сценарист таких відомих українських фільмів як "Позивний Бандерас" і "Заборонений" – Сергій Дзюба .
Також зробив репост український громадський діяч і політичний експерт Андрій Смолій.
А також військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов.
І письменниця, поетеса Світлана Поваляєва.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в День пам'яті і примирення, який Україна і світ відзначають 8 травня.
Також нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.