Свастика і кривавий серп з молотом – новий символ підкорює український Facebook (фото)

Сьогодні в Україні згадують тих, хто віддав свої життя у Другій світовій війні – новий символ пам'яті харківського художника вже встиг підкорити соцмережі

Відомий український ілюстратор і театральний художник Микита Титов розмістив на своїй сторінці в Facebook ефектну графічну роботу до дня 8 травня, що об'єднує символи нацизму і комунізму.

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На цей момент у роботи Титова кілька сотень репостів. Серед тих, хто поділився багато відомих особистостей.

Так, наприклад, репост зробив Максим Нефьодов, екс-голова Державної митної служби, а нині депутат Київради.

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Також поділився публікацією художника активіст Сергій Стерненко.

Не пройшов повз і колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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Приєднався сценарист таких відомих українських фільмів як "Позивний Бандерас" і "Заборонений" – Сергій Дзюба .

Також зробив репост український громадський діяч і політичний експерт Андрій Смолій.

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А також військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов.

І письменниця, поетеса Світлана Поваляєва.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в День пам'яті і примирення, який Україна і світ відзначають 8 травня.

Також нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.